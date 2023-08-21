Райффайзенбанк введет комиссию 50% на входящие переводы в долларах

В Райффайзенбанке ввели комиссию в 50% на входящие переводы в долларах из других банков. Отмечается, что комиссия будет взиматься только с крупных переводов.
«Комиссия оставит 50% от суммы перевода, минимум 1 000 долларов США, но не более суммы поступления. Максимальный размер комиссии составит 10 000 долларов США», — говорится в сообщении пресс-службы Райффайзенбанка. Ограничения начнут действовать с 1 сентября 2023 года.
В банке отметили, что это связано с изменениями рыночных условий. Представители организации призвали пользоваться другими способами получения платежа.
Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева отмечала, что рост курса доллара связан с изменениями торгового баланса. Экономист Петр Заборцев отмечал, что падение рубля отражает следствие бюджетного дефицита, передает RT. Когда Центральный Банк России поднял ключевую ставку до 12%, в РФ резко увеличился спрос на покупку доллара.
В Райффайзенбанке ввели комиссию в 50% на входящие переводы в долларах из других банков. Отмечается, что комиссия будет взиматься только с крупных переводов. «Комиссия оставит 50% от суммы перевода, минимум 1 000 долларов США, но не более суммы поступления. Максимальный размер комиссии составит 10 000 долларов США», — говорится в сообщении пресс-службы Райффайзенбанка. Ограничения начнут действовать с 1 сентября 2023 года. В банке отметили, что это связано с изменениями рыночных условий. Представители организации призвали пользоваться другими способами получения платежа. Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева отмечала, что рост курса доллара связан с изменениями торгового баланса. Экономист Петр Заборцев отмечал, что падение рубля отражает следствие бюджетного дефицита, передает RT. Когда Центральный Банк России поднял ключевую ставку до 12%, в РФ резко увеличился спрос на покупку доллара.