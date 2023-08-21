ВЦИОМ: почти у трети россиян нет никаких сбережений

21 августа 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Россияне предпочитают рубль вместо доллара, следует из данных опроса Фото: Денис Моргунов © URA.RU У 27% опрошенных россиян в июле нет никаких валютных сбережений. Такие данные публикует ВЦИОМ. «Об отсутствии сбережений сообщила почти треть наших сограждан (27%). <…> в июле 2023 г. 68% опрошенных заявили, что хранят сбережения в рублях», — передает ВЦИОМ результаты исследования. Согласно ему, только 6% россиян хранят деньги в долларах. В других валютах хранят только 4% от числа опрошенных. В ВЦИОМ отметили, что в России наблюдается тенденция девалютизация сбережений. Это означает, что россияне в последние время стали отказываться от хранения денег в иностранной валюте. Такая тенденция связана с рисками валютных счетов, сообщили в ВЦИОМ. В августе рубль сильно упал по отношению к евро и доллару. Для регулирования ситуации Банк России поднял ключевую ставку до 12%, передает RT. После этого рубль стал укрепляться.

У 27% опрошенных россиян в июле нет никаких валютных сбережений. Такие данные публикует ВЦИОМ. «Об отсутствии сбережений сообщила почти треть наших сограждан (27%). <…> в июле 2023 г. 68% опрошенных заявили, что хранят сбережения в рублях», — передает ВЦИОМ результаты исследования. Согласно ему, только 6% россиян хранят деньги в долларах. В других валютах хранят только 4% от числа опрошенных. В ВЦИОМ отметили, что в России наблюдается тенденция девалютизация сбережений. Это означает, что россияне в последние время стали отказываться от хранения денег в иностранной валюте. Такая тенденция связана с рисками валютных счетов, сообщили в ВЦИОМ. В августе рубль сильно упал по отношению к евро и доллару. Для регулирования ситуации Банк России поднял ключевую ставку до 12%, передает RT. После этого рубль стал укрепляться.