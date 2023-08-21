ВЦИОМ: почти у трети россиян нет никаких сбережений

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Клипарт Деньги. Тюмень, банк, хранение денег, деньги, наличные, банка
Россияне предпочитают рубль вместо доллара, следует из данных опроса Фото:

У 27% опрошенных россиян в июле нет никаких валютных сбережений. Такие данные публикует ВЦИОМ.

«Об отсутствии сбережений сообщила почти треть наших сограждан (27%). <…> в июле 2023 г. 68% опрошенных заявили, что хранят сбережения в рублях», — передает ВЦИОМ результаты исследования. Согласно ему, только 6% россиян хранят деньги в долларах. В других валютах хранят только 4% от числа опрошенных.

В ВЦИОМ отметили, что в России наблюдается тенденция девалютизация сбережений. Это означает, что россияне в последние время стали отказываться от хранения денег в иностранной валюте. Такая тенденция связана с рисками валютных счетов, сообщили в ВЦИОМ.

В августе рубль сильно упал по отношению к евро и доллару. Для регулирования ситуации Банк России поднял ключевую ставку до 12%, передает RT. После этого рубль стал укрепляться.

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У 27% опрошенных россиян в июле нет никаких валютных сбережений. Такие данные публикует ВЦИОМ. «Об отсутствии сбережений сообщила почти треть наших сограждан (27%). <…> в июле 2023 г. 68% опрошенных заявили, что хранят сбережения в рублях», — передает ВЦИОМ результаты исследования. Согласно ему, только 6% россиян хранят деньги в долларах. В других валютах хранят только 4% от числа опрошенных. В ВЦИОМ отметили, что в России наблюдается тенденция девалютизация сбережений. Это означает, что россияне в последние время стали отказываться от хранения денег в иностранной валюте. Такая тенденция связана с рисками валютных счетов, сообщили в ВЦИОМ. В августе рубль сильно упал по отношению к евро и доллару. Для регулирования ситуации Банк России поднял ключевую ставку до 12%, передает RT. После этого рубль стал укрепляться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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