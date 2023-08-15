Решение ЦБ вызвало ажиотажный спрос на доллар в России

Спрос на доллар резко вырос на фоне решения Центробанка
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Клипарт. Екатеринбург, доллары, валюта, доллар
Спрос на доллар достиг 22 тысячи, вдвое превысив предложение Фото:
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Доллары и евро «бьют» по рублю

Спрос (22 тысячи) на покупку доллара в России более чем вдвое превышает предложение (10,5 тысячи). Это следует из данных Мосбиржи. Ранее Центробанк экстренно принял решение поднять ключевую ставку до 12%.

Спрос на доллар достиг 22,7 тысячи, в два раза превысив предложение, следует из данных Мосбиржи на 10:47 мск. Курс доллара держится в районе 96,5-98 рублей. Рубль продолжил ослабляться, несмотря на экстренные меры Банка России.

Спрос на доллар более чем вдвое превышает предложение
Спрос на доллар более чем вдвое превышает предложение
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Спрос (22 тысячи) на покупку доллара в России более чем вдвое превышает предложение (10,5 тысячи). Это следует из данных Мосбиржи. Ранее Центробанк экстренно принял решение поднять ключевую ставку до 12%. Спрос на доллар достиг 22,7 тысячи, в два раза превысив предложение, следует из данных Мосбиржи на 10:47 мск. Курс доллара держится в районе 96,5-98 рублей. Рубль продолжил ослабляться, несмотря на экстренные меры Банка России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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