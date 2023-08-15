Решение ЦБ вызвало ажиотажный спрос на доллар в России Спрос на доллар резко вырос на фоне решения Центробанка 15 августа 2023 в 13:03 Размер текста - 17 + Спрос на доллар достиг 22 тысячи, вдвое превысив предложение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю Спрос (22 тысячи) на покупку доллара в России более чем вдвое превышает предложение (10,5 тысячи). Это следует из данных Мосбиржи. Ранее Центробанк экстренно принял решение поднять ключевую ставку до 12%. Спрос на доллар достиг 22,7 тысячи, в два раза превысив предложение, следует из данных Мосбиржи на 10:47 мск. Курс доллара держится в районе 96,5-98 рублей. Рубль продолжил ослабляться, несмотря на экстренные меры Банка России. Спрос на доллар более чем вдвое превышает предложение Фото: скриншот с сайта Мосбиржи / moex.com Спрос (22 тысячи) на покупку доллара в России более чем вдвое превышает предложение (10,5 тысячи). Это следует из данных Мосбиржи. Ранее Центробанк экстренно принял решение поднять ключевую ставку до 12%. Спрос на доллар достиг 22,7 тысячи, в два раза превысив предложение, следует из данных Мосбиржи на 10:47 мск. Курс доллара держится в районе 96,5-98 рублей. Рубль продолжил ослабляться, несмотря на экстренные меры Банка России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям