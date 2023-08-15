Решение ЦБ вызвало ажиотажный спрос на доллар в России

Спрос на доллар достиг 22 тысячи, вдвое превысив предложение
новость из сюжетаДоллары и евро «бьют» по рублю
Спрос (22 тысячи) на покупку доллара в России более чем вдвое превышает предложение (10,5 тысячи). Это следует из данных Мосбиржи. Ранее Центробанк экстренно принял решение поднять ключевую ставку до 12%.
Спрос на доллар достиг 22,7 тысячи, в два раза превысив предложение, следует из данных Мосбиржи на 10:47 мск. Курс доллара держится в районе 96,5-98 рублей. Рубль продолжил ослабляться, несмотря на экстренные меры Банка России.
Спрос на доллар более чем вдвое превышает предложение
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.