Данила Фомина, который предположительно зарезал аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили возле Burger King в Екатеринбурге, отправили в СИЗО до 17 октября. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала Ленинского районного суда.
«Суд избрал в отношении Фомина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком два месяца. Он пробудет в СИЗО до 17 октября», — передает корреспондент из зала суда. Свою вину молодой человек признал. Он обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и ему грозит срок до 15 лет.
Аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили зарезали в ночь 18 августа в Burger King на улице Малышева. По версии следствия, к этому причастны двое жителей города Артемовский, в момент совершения преступления они были пьяны. По одной из версий, конфликт, закончившийся трагедией, произошел из-за цвета кожи гражданина Габона, родители Фомина считают, что их сын заступился за девушку и ударил ножом в целях самообороны.
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