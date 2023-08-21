Парня, задержанного за убийство темнокожего аспиранта УрФУ, отправили за решетку. Видео

21 августа 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Данил Фомин стал одним из фигурантов дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ Данила Фомина, который предположительно зарезал аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили возле Burger King в Екатеринбурге, отправили в СИЗО до 17 октября. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала Ленинского районного суда. «Суд избрал в отношении Фомина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком два месяца. Он пробудет в СИЗО до 17 октября», — передает корреспондент из зала суда. Свою вину молодой человек признал. Он обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и ему грозит срок до 15 лет. Аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили зарезали в ночь 18 августа в Burger King на улице Малышева. По версии следствия, к этому причастны двое жителей города Артемовский, в момент совершения преступления они были пьяны. По одной из версий, конфликт, закончившийся трагедией, произошел из-за цвета кожи гражданина Габона, родители Фомина считают, что их сын заступился за девушку и ударил ножом в целях самообороны.

Данила Фомина, который предположительно зарезал аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили возле Burger King в Екатеринбурге, отправили в СИЗО до 17 октября. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала Ленинского районного суда. «Суд избрал в отношении Фомина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком два месяца. Он пробудет в СИЗО до 17 октября», — передает корреспондент из зала суда. Свою вину молодой человек признал. Он обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и ему грозит срок до 15 лет. Аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили зарезали в ночь 18 августа в Burger King на улице Малышева. По версии следствия, к этому причастны двое жителей города Артемовский, в момент совершения преступления они были пьяны. По одной из версий, конфликт, закончившийся трагедией, произошел из-за цвета кожи гражданина Габона, родители Фомина считают, что их сын заступился за девушку и ударил ножом в целях самообороны.