Парня, задержанного за убийство темнокожего аспиранта УрФУ, отправили за решетку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
, фомин данил
Данил Фомин стал одним из фигурантов дела Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ

Данила Фомина, который предположительно зарезал аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили возле Burger King в Екатеринбурге, отправили в СИЗО до 17 октября. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала Ленинского районного суда.

«Суд избрал в отношении Фомина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком два месяца. Он пробудет в СИЗО до 17 октября», — передает корреспондент из зала суда. Свою вину молодой человек признал. Он обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и ему грозит срок до 15 лет.

Аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили зарезали в ночь 18 августа в Burger King на улице Малышева. По версии следствия, к этому причастны двое жителей города Артемовский, в момент совершения преступления они были пьяны. По одной из версий, конфликт, закончившийся трагедией, произошел из-за цвета кожи гражданина Габона, родители Фомина считают, что их сын заступился за девушку и ударил ножом в целях самообороны.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Данила Фомина, который предположительно зарезал аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили возле Burger King в Екатеринбурге, отправили в СИЗО до 17 октября. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала Ленинского районного суда. «Суд избрал в отношении Фомина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком два месяца. Он пробудет в СИЗО до 17 октября», — передает корреспондент из зала суда. Свою вину молодой человек признал. Он обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и ему грозит срок до 15 лет. Аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили зарезали в ночь 18 августа в Burger King на улице Малышева. По версии следствия, к этому причастны двое жителей города Артемовский, в момент совершения преступления они были пьяны. По одной из версий, конфликт, закончившийся трагедией, произошел из-за цвета кожи гражданина Габона, родители Фомина считают, что их сын заступился за девушку и ударил ножом в целях самообороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...