В заведении подают блюда из разных кухонь мира Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермячка выставила на продажу кафе «Ботаника», которое расположено на улице Луначарского. Интерьер заведения сделан в стиле райского сада с большим количеством растений и цветов. Кафе оценивают в 995 тысяч рублей.

«Продается кафе в самом центре города, на пересечении улиц Куйбышева и Луначарского. Активный пешеходный и автомобильный трафик как в будни, так и в выходные. В кафе есть все необходимое для работы. Интерьер — райский сад, где много растений и цветов. Цена — 995 тысяч рублей», — сказано в объявлении на сайте «Авито».

Сама владелица объясняет причину продажи бизнеса тем, что переезжает в другую страну. Кафе «Ботаника» работает всего два месяца. Оно открылось 20 июня 2023 года. До него в этом помещении было кафе «Корица».

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продается кафе в стиле Дикого Запада. Его можно перевести и установить в любой точке города.

Кафе открылось всего два месяца назад Фото с сайта «Авито», https://www.avito.ru/perm/gotoviy_biznes/kafe_botanika_3506473500