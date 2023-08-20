20 августа 2023

В Перми за 900 тысяч продают кафе с райским садом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Five. Екатеринбург, салат, официант, блюдо, закуска, еда
В заведении подают блюда из разных кухонь мира Фото:

Пермячка выставила на продажу кафе «Ботаника», которое расположено на улице Луначарского. Интерьер заведения сделан в стиле райского сада с большим количеством растений и цветов. Кафе оценивают в 995 тысяч рублей.

«Продается кафе в самом центре города, на пересечении улиц Куйбышева и Луначарского. Активный пешеходный и автомобильный трафик как в будни, так и в выходные. В кафе есть все необходимое для работы. Интерьер — райский сад, где много растений и цветов. Цена — 995 тысяч рублей», — сказано в объявлении на сайте «Авито».

Сама владелица объясняет причину продажи бизнеса тем, что переезжает в другую страну. Кафе «Ботаника» работает всего два месяца. Оно открылось 20 июня 2023 года. До него в этом помещении было кафе «Корица».

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продается кафе в стиле Дикого Запада. Его можно перевести и установить в любой точке города.

Кафе открылось всего два месяца назад
Кафе открылось всего два месяца назад
В интерьере много живых растений и цветов
В интерьере много живых растений и цветов

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Пермячка выставила на продажу кафе «Ботаника», которое расположено на улице Луначарского. Интерьер заведения сделан в стиле райского сада с большим количеством растений и цветов. Кафе оценивают в 995 тысяч рублей. «Продается кафе в самом центре города, на пересечении улиц Куйбышева и Луначарского. Активный пешеходный и автомобильный трафик как в будни, так и в выходные. В кафе есть все необходимое для работы. Интерьер — райский сад, где много растений и цветов. Цена — 995 тысяч рублей», — сказано в объявлении на сайте «Авито». Сама владелица объясняет причину продажи бизнеса тем, что переезжает в другую страну. Кафе «Ботаника» работает всего два месяца. Оно открылось 20 июня 2023 года. До него в этом помещении было кафе «Корица». Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продается кафе в стиле Дикого Запада. Его можно перевести и установить в любой точке города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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