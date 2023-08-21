В Соликамске руководство колледжа незаконно удержало у педагогов налоги

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Деньги удалось вернуть после вмешательства прокуратуры Фото:

В Соликамске налог на доходы физлиц удержали у педагогов социально-педагогического колледжа. Деньги вычли из сумм единого государственного пособия, что является незаконным, рассказали в прокуратуре.

«В ГБПОУ „Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского“ у работников незаконно удерживался налог на доходы физических лиц с выплаченных сумм единого государственного пособия», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Руководителю колледжа было внесено представление. После этого деньги вернули педагогам.

Как рассказывало URA.RU, подобные случаи не единичны в Прикамье. Ранее 690 тысяч рублей вернули молодым учителям, которые работали в Юсьвинском, Сивинском, Осинском и Ординском округах края.

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В Соликамске налог на доходы физлиц удержали у педагогов социально-педагогического колледжа. Деньги вычли из сумм единого государственного пособия, что является незаконным, рассказали в прокуратуре. «В ГБПОУ „Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского“ у работников незаконно удерживался налог на доходы физических лиц с выплаченных сумм единого государственного пособия», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Руководителю колледжа было внесено представление. После этого деньги вернули педагогам. Как рассказывало URA.RU, подобные случаи не единичны в Прикамье. Ранее 690 тысяч рублей вернули молодым учителям, которые работали в Юсьвинском, Сивинском, Осинском и Ординском округах края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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