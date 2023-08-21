В Соликамске руководство колледжа незаконно удержало у педагогов налоги

Деньги удалось вернуть после вмешательства прокуратуры Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Соликамске налог на доходы физлиц удержали у педагогов социально-педагогического колледжа. Деньги вычли из сумм единого государственного пособия, что является незаконным, рассказали в прокуратуре.

«В ГБПОУ „Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского“ у работников незаконно удерживался налог на доходы физических лиц с выплаченных сумм единого государственного пособия», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Руководителю колледжа было внесено представление. После этого деньги вернули педагогам.

Как рассказывало URA.RU, подобные случаи не единичны в Прикамье. Ранее 690 тысяч рублей вернули молодым учителям, которые работали в Юсьвинском, Сивинском, Осинском и Ординском округах края.