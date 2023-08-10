Молодым пермским учителям вернули сотни тысяч незаконно удержанных налогов

10 августа 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Учителям не доплатили 690 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае молодым педагогам не доплатили 690 тысяч рублей. Незаконно удержанные налоги вернули учителям после вмешательства прокуратуры, указано на сайте ведомства. «В ряде учреждений Юсьвинского, Сивинского, Осинского, Ординского и других районов Прикамья, незаконно удерживался налог на доходы физических лиц с сумм единовременных пособий, полученных молодыми работниками сферы образования. <…> Руководителями образовательных учреждений был произведен перерасчет, педагогам возращены денежные средства на общую сумму более 690 000 рублей», — передает пресс-служба прокуратуры региона. Ранее губернатор Пермского края Махонин заявлял о дефиците кадров в пермских больницах. Для борьбы с нехваткой врачей в прошлом году разработали программу, по которой выпускники профильных колледжей, кто поедет работать на территории, где остро нуждаются в специалистах, получат из бюджета от одного до двух миллионов рублей.

В Пермском крае молодым педагогам не доплатили 690 тысяч рублей. Незаконно удержанные налоги вернули учителям после вмешательства прокуратуры, указано на сайте ведомства. «В ряде учреждений Юсьвинского, Сивинского, Осинского, Ординского и других районов Прикамья, незаконно удерживался налог на доходы физических лиц с сумм единовременных пособий, полученных молодыми работниками сферы образования. <…> Руководителями образовательных учреждений был произведен перерасчет, педагогам возращены денежные средства на общую сумму более 690 000 рублей», — передает пресс-служба прокуратуры региона. Ранее губернатор Пермского края Махонин заявлял о дефиците кадров в пермских больницах. Для борьбы с нехваткой врачей в прошлом году разработали программу, по которой выпускники профильных колледжей, кто поедет работать на территории, где остро нуждаются в специалистах, получат из бюджета от одного до двух миллионов рублей.