Молодым пермским учителям вернули сотни тысяч незаконно удержанных налогов

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Учителям не доплатили 690 тысяч рублей Фото:

В Пермском крае молодым педагогам не доплатили 690 тысяч рублей. Незаконно удержанные налоги вернули учителям после вмешательства прокуратуры, указано на сайте ведомства.

«В ряде учреждений Юсьвинского, Сивинского, Осинского, Ординского и других районов Прикамья, незаконно удерживался налог на доходы физических лиц с сумм единовременных пособий, полученных молодыми работниками сферы образования. <…> Руководителями образовательных учреждений был произведен перерасчет, педагогам возращены денежные средства на общую сумму более 690 000 рублей», — передает пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее губернатор Пермского края Махонин заявлял о дефиците кадров в пермских больницах. Для борьбы с нехваткой врачей в прошлом году разработали программу, по которой выпускники профильных колледжей, кто поедет работать на территории, где остро нуждаются в специалистах, получат из бюджета от одного до двух миллионов рублей.

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В Пермском крае молодым педагогам не доплатили 690 тысяч рублей. Незаконно удержанные налоги вернули учителям после вмешательства прокуратуры, указано на сайте ведомства. «В ряде учреждений Юсьвинского, Сивинского, Осинского, Ординского и других районов Прикамья, незаконно удерживался налог на доходы физических лиц с сумм единовременных пособий, полученных молодыми работниками сферы образования. <…> Руководителями образовательных учреждений был произведен перерасчет, педагогам возращены денежные средства на общую сумму более 690 000 рублей», — передает пресс-служба прокуратуры региона. Ранее губернатор Пермского края Махонин заявлял о дефиците кадров в пермских больницах. Для борьбы с нехваткой врачей в прошлом году разработали программу, по которой выпускники профильных колледжей, кто поедет работать на территории, где остро нуждаются в специалистах, получат из бюджета от одного до двух миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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