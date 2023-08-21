Минприроды запретило пермякам ходить в лес до конца рабочей недели

22 августа 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

Запрет на посещение лесов будет действовать до 25 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В ряде районов Пермского края ввели запрет на посещение лесов с 21 по 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды региона. Ограничение связано с высокой пожарной опасностью. «Вводится ограничение пребывания граждан в лесах на территориях Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского, Горнозаводского, Кизеловского, Чусовского, Сивинского, Закамского, Пермского, Очерского, Осинского, Кунгурского, Кишертского, Куединского, Чайковского, Октябрьского лесничеств ГКУ ПК „Управление лесничествами Пермского края“, Кыновского участкового лесничества Лысьвенского лесничества ГКУ ПК „Управление лесничествами Пермского края“ (с 21 по 25 августа). В период с 22 по 25 августа — на территориях Березниковского, Соликамского лесничеств ГКУ ПК „Управление лесничествами Пермского края“» — написано на сайте ведомства. Ранее в ГУ МЧС России по региону предупреждали, что лето будет засушливым. Из-за этого в Пермском крае сохраняется угроза возникновения лесных пожаров.

В ряде районов Пермского края ввели запрет на посещение лесов с 21 по 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды региона. Ограничение связано с высокой пожарной опасностью. «Вводится ограничение пребывания граждан в лесах на территориях Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского, Горнозаводского, Кизеловского, Чусовского, Сивинского, Закамского, Пермского, Очерского, Осинского, Кунгурского, Кишертского, Куединского, Чайковского, Октябрьского лесничеств ГКУ ПК „Управление лесничествами Пермского края“, Кыновского участкового лесничества Лысьвенского лесничества ГКУ ПК „Управление лесничествами Пермского края“ (с 21 по 25 августа). В период с 22 по 25 августа — на территориях Березниковского, Соликамского лесничеств ГКУ ПК „Управление лесничествами Пермского края“» — написано на сайте ведомства. Ранее в ГУ МЧС России по региону предупреждали, что лето будет засушливым. Из-за этого в Пермском крае сохраняется угроза возникновения лесных пожаров.