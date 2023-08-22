Проститутка обворовала и заперла в квартире на три дня свердловского инженера

В Уфе проститутка обманула свердловского инженера Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Инженера из Карпинска (Свердловская область) Дмитрия в Уфе обворовала и заперла в квартире на три дня проститутка, пока мужчина спал. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Ведущий инженер из Карпинска Дмитрий ехал домой, по пути остановился в Уфе на несколько дней. Договорился провести время с проституткой за десять тысяч рублей. К делу они не преступили, так как мужчина уснул. Увидев возможность, женщина прихватила телефон и убежала, закрыв ключом дверь снаружи. Очнувшись, Дмитрий только на третий день докричался до консьержки, чтобы та освободила его и вызвала полицию», — пишет telegram канал Ural Mash. Хозяйка квартиры все три дня не возвращалась.

Женщина легкого поведения оказалась ранее судимой за кражу. На нее возбудили уголовное дело.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Уфе. На момент публикации информацию от пресс-службы ведомства получить не удалось.