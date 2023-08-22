Проститутка обворовала и заперла в квартире на три дня свердловского инженера

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В Уфе проститутка обманула свердловского инженера Фото:

Инженера из Карпинска (Свердловская область) Дмитрия в Уфе обворовала и заперла в квартире на три дня проститутка, пока мужчина спал. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Ведущий инженер из Карпинска Дмитрий ехал домой, по пути остановился в Уфе на несколько дней. Договорился провести время с проституткой за десять тысяч рублей. К делу они не преступили, так как мужчина уснул. Увидев возможность, женщина прихватила телефон и убежала, закрыв ключом дверь снаружи. Очнувшись, Дмитрий только на третий день докричался до консьержки, чтобы та освободила его и вызвала полицию», — пишет telegram канал Ural Mash. Хозяйка квартиры все три дня не возвращалась.

Женщина легкого поведения оказалась ранее судимой за кражу. На нее возбудили уголовное дело.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Уфе. На момент публикации информацию от пресс-службы ведомства получить не удалось.

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Инженера из Карпинска (Свердловская область) Дмитрия в Уфе обворовала и заперла в квартире на три дня проститутка, пока мужчина спал. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Ведущий инженер из Карпинска Дмитрий ехал домой, по пути остановился в Уфе на несколько дней. Договорился провести время с проституткой за десять тысяч рублей. К делу они не преступили, так как мужчина уснул. Увидев возможность, женщина прихватила телефон и убежала, закрыв ключом дверь снаружи. Очнувшись, Дмитрий только на третий день докричался до консьержки, чтобы та освободила его и вызвала полицию», — пишет telegram канал Ural Mash. Хозяйка квартиры все три дня не возвращалась. Женщина легкого поведения оказалась ранее судимой за кражу. На нее возбудили уголовное дело. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Уфе. На момент публикации информацию от пресс-службы ведомства получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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