21 августа 2023

Пьяный пермяк стащил за волосы с кровати свою подругу и сел в тюрьму

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее мужчина уже был судим Фото:

Октябрьский районный суд вынес приговор местному жителю, который избил и стащил с кровати за волосы свою знакомую. Во время инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В июне 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес не менее 17 ударов руками по различным частям тела, в том числе по голове потерпевшей. После чего взял ее рукой за волосы, стащил с кровати на пол и стал таскать по деревянному полу», — сообщается на сайте суда.

Позже мужчина извинился за свои действия. Суд принял это во внимание, как и тот факт, что у подсудимого есть маленький ребенок. Но также для вынесения приговора были учтены и отягчающие обстоятельства: состояние алкогольного опьянения и наличие судимостей до этого инцидента. Пермяка приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.

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Октябрьский районный суд вынес приговор местному жителю, который избил и стащил с кровати за волосы свою знакомую. Во время инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. «В июне 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес не менее 17 ударов руками по различным частям тела, в том числе по голове потерпевшей. После чего взял ее рукой за волосы, стащил с кровати на пол и стал таскать по деревянному полу», — сообщается на сайте суда. Позже мужчина извинился за свои действия. Суд принял это во внимание, как и тот факт, что у подсудимого есть маленький ребенок. Но также для вынесения приговора были учтены и отягчающие обстоятельства: состояние алкогольного опьянения и наличие судимостей до этого инцидента. Пермяка приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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