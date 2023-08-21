Пьяный пермяк стащил за волосы с кровати свою подругу и сел в тюрьму

22 августа 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Ранее мужчина уже был судим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Октябрьский районный суд вынес приговор местному жителю, который избил и стащил с кровати за волосы свою знакомую. Во время инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. «В июне 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес не менее 17 ударов руками по различным частям тела, в том числе по голове потерпевшей. После чего взял ее рукой за волосы, стащил с кровати на пол и стал таскать по деревянному полу», — сообщается на сайте суда. Позже мужчина извинился за свои действия. Суд принял это во внимание, как и тот факт, что у подсудимого есть маленький ребенок. Но также для вынесения приговора были учтены и отягчающие обстоятельства: состояние алкогольного опьянения и наличие судимостей до этого инцидента. Пермяка приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.

Октябрьский районный суд вынес приговор местному жителю, который избил и стащил с кровати за волосы свою знакомую. Во время инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. «В июне 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес не менее 17 ударов руками по различным частям тела, в том числе по голове потерпевшей. После чего взял ее рукой за волосы, стащил с кровати на пол и стал таскать по деревянному полу», — сообщается на сайте суда. Позже мужчина извинился за свои действия. Суд принял это во внимание, как и тот факт, что у подсудимого есть маленький ребенок. Но также для вынесения приговора были учтены и отягчающие обстоятельства: состояние алкогольного опьянения и наличие судимостей до этого инцидента. Пермяка приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.