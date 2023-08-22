Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с отравлением в челябинском лагере

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту отравления детей в лагере «Уральская березка» в Челябинске. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, Бастрыкин ждет доклад от руководителя регионального управления СКР Петра Решетникова о проведенной проверке.
«Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Решетникову поручено представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также установленных обстоятельствах, способствовавших произошедшему, и мерах к их устранению», — сообщает пресс-служба СК РФ.
Изначально из лагеря в больницу с острой кишечной инфекцией были доставлены несколько детей. Позже появились другие пострадавшие. Всего количество отдыхающих, у которых зафиксировали кишечную палочку выросло до 11 человек. Руководство лагеря в курсе происходящего, у детей взяты анализы, проводится работа по лечению. Прокуратура взяла дело на контроль. Роспотребнадзор проверяет пищу, воду и дезинфицирующие средства в лагере.
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