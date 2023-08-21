21 августа 2023

Челябинское ведомство взяло на контроль лагерь, где заразились кишечной инфекцией

Роспотребнадзор проверяет лагерь «Уральская березка», где заразились дети
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, ржд, роспотребнадзор, жд вокзал челябинск, пригородные кассы
Ситуация с заболеваемостью находится на постоянном контроле ведомства Фото:

Роспотребнадзор организовал расследование после заражения детей острой кишечной инфекцией в оздоровительном лагере «Уральская березка» (Челябинск). Сейчас на лечении находится пять отдыхающих ДОЛ, рассказали URA.RU в ведомстве по Челябинской области.

«Расследуем заболеваемость острой кишечной инфекцией группы детей в ДОЛ „Уральская березка“. Отобраны пробы из внешней среды, в том числе готовой пищи, смывов, питьевой воды, дезинфицирующих средств. Персонал пищеблока отстранен от работы до результатов обследования на инфекции. Ситуация находится на постоянном контроле», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве.

В Роспотребнадзор поступила информация о пяти зараженных детях. Сейчас ведомство проводит санобработки для предотвращения распространения инфекции. Руководству лагеря выдали предписание о дополнительных противоэпидемических мероприятиях. Там усилили дезинфекцию пищеблока, корпусов и мест общего пользования. Дети, контактировавшие с зараженными, находятся на медицинском контроле.

Проверку лагеря организовала также прокуратура региона. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Роспотребнадзор организовал расследование после заражения детей острой кишечной инфекцией в оздоровительном лагере «Уральская березка» (Челябинск). Сейчас на лечении находится пять отдыхающих ДОЛ, рассказали URA.RU в ведомстве по Челябинской области. «Расследуем заболеваемость острой кишечной инфекцией группы детей в ДОЛ „Уральская березка“. Отобраны пробы из внешней среды, в том числе готовой пищи, смывов, питьевой воды, дезинфицирующих средств. Персонал пищеблока отстранен от работы до результатов обследования на инфекции. Ситуация находится на постоянном контроле», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве. В Роспотребнадзор поступила информация о пяти зараженных детях. Сейчас ведомство проводит санобработки для предотвращения распространения инфекции. Руководству лагеря выдали предписание о дополнительных противоэпидемических мероприятиях. Там усилили дезинфекцию пищеблока, корпусов и мест общего пользования. Дети, контактировавшие с зараженными, находятся на медицинском контроле. Проверку лагеря организовала также прокуратура региона. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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