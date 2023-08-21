Челябинское ведомство взяло на контроль лагерь, где заразились кишечной инфекцией

Роспотребнадзор проверяет лагерь «Уральская березка», где заразились дети

Ситуация с заболеваемостью находится на постоянном контроле ведомства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Роспотребнадзор организовал расследование после заражения детей острой кишечной инфекцией в оздоровительном лагере «Уральская березка» (Челябинск). Сейчас на лечении находится пять отдыхающих ДОЛ, рассказали URA.RU в ведомстве по Челябинской области.

«Расследуем заболеваемость острой кишечной инфекцией группы детей в ДОЛ „Уральская березка“. Отобраны пробы из внешней среды, в том числе готовой пищи, смывов, питьевой воды, дезинфицирующих средств. Персонал пищеблока отстранен от работы до результатов обследования на инфекции. Ситуация находится на постоянном контроле», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве.

В Роспотребнадзор поступила информация о пяти зараженных детях. Сейчас ведомство проводит санобработки для предотвращения распространения инфекции. Руководству лагеря выдали предписание о дополнительных противоэпидемических мероприятиях. Там усилили дезинфекцию пищеблока, корпусов и мест общего пользования. Дети, контактировавшие с зараженными, находятся на медицинском контроле.

Проверку лагеря организовала также прокуратура региона. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.