Число детей, заболевших в челябинском лагере, выросло вдвое

22 августа 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Число госпитализированных увеличилось с пяти до 11 детей Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Число детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в лагере «Уральская березка», 22 августа выросло до 11. Утром количество заболевших было равно пяти. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе минздрава региона. «Число госпитализированных детей с признаками заболевания из лагеря „Уральская березка“ увеличилось до 11. Их состояние стабильно», — уточнили URA.RU в минздраве. В региональном Роспотребнадзоре утром 22 августа сообщили о пяти заболевших. Там ситуацию расследуют, взяли на усиленный контроль и проводят противоэпидемические мероприятия. Прокуратура региона также проводит проверку.

Число детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в лагере «Уральская березка», 22 августа выросло до 11. Утром количество заболевших было равно пяти. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе минздрава региона. «Число госпитализированных детей с признаками заболевания из лагеря „Уральская березка“ увеличилось до 11. Их состояние стабильно», — уточнили URA.RU в минздраве. В региональном Роспотребнадзоре утром 22 августа сообщили о пяти заболевших. Там ситуацию расследуют, взяли на усиленный контроль и проводят противоэпидемические мероприятия. Прокуратура региона также проводит проверку.