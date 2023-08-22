Число детей, заболевших в челябинском лагере, выросло вдвое

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Москва, скорая помошь, скорая медицинская помощь, скорая
Число госпитализированных увеличилось с пяти до 11 детей Фото:

Число детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в лагере «Уральская березка», 22 августа выросло до 11. Утром количество заболевших было равно пяти. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе минздрава региона.

«Число госпитализированных детей с признаками заболевания из лагеря „Уральская березка“ увеличилось до 11. Их состояние стабильно», — уточнили URA.RU в минздраве.

В региональном Роспотребнадзоре утром 22 августа сообщили о пяти заболевших. Там ситуацию расследуют, взяли на усиленный контроль и проводят противоэпидемические мероприятия. Прокуратура региона также проводит проверку.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Число детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в лагере «Уральская березка», 22 августа выросло до 11. Утром количество заболевших было равно пяти. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе минздрава региона. «Число госпитализированных детей с признаками заболевания из лагеря „Уральская березка“ увеличилось до 11. Их состояние стабильно», — уточнили URA.RU в минздраве. В региональном Роспотребнадзоре утром 22 августа сообщили о пяти заболевших. Там ситуацию расследуют, взяли на усиленный контроль и проводят противоэпидемические мероприятия. Прокуратура региона также проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...