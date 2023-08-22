Свердловский боец раскрыл, чего больше всего не хватает в зоне спецоперации

Свердловский боец: в зоне СВО нужны дроны, маскхалаты, фрукты и шоколадки

22 августа 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Военные в зоне СВО рассказывают, какие вещи для них актуальны именно сейчас Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Среди актуальных вещей, которые нужны бойцам в зоне специальной военной операции — хорошее термобелье, дроны, маскировочные желтые халаты, а также витамины, фрукты и шоколадки. Многие военные достаточно долго находятся в зоне боевых действий и начинают эмоционально выгорать. Сладкое выручает, рассказал URA.RU один из бойцов. «Наступает осень, холодает, поэтому нужно хорошее термобелье, походные печки, желтые маскировочные халаты, двусторонние пленки, которыми можно укрыть блиндажи, а также дизельные или бензиновые генераторы, чтобы заряжать дроны. Сами дроны нужны. Актуальны противопростудные препараты, жаропонижающие. Бойцы долгое время сидят на сухпайках, иммунитет подрывается, а фрукты и витамины никто не привозит. Обычные шоколадки и конфетки поднимают настроение, особенно когда ты долго находишься в зоне боевых действий», — поделился собеседник. После начала специальной военной операции многие неравнодушные горожане стали возить гуманитарную помощь бойцам. В частности, URA.RU рассказывало о жительницах Екатеринбурга, которые объединились и стали делать комплекты «сухого душа» для военных.

Среди актуальных вещей, которые нужны бойцам в зоне специальной военной операции — хорошее термобелье, дроны, маскировочные желтые халаты, а также витамины, фрукты и шоколадки. Многие военные достаточно долго находятся в зоне боевых действий и начинают эмоционально выгорать. Сладкое выручает, рассказал URA.RU один из бойцов. «Наступает осень, холодает, поэтому нужно хорошее термобелье, походные печки, желтые маскировочные халаты, двусторонние пленки, которыми можно укрыть блиндажи, а также дизельные или бензиновые генераторы, чтобы заряжать дроны. Сами дроны нужны. Актуальны противопростудные препараты, жаропонижающие. Бойцы долгое время сидят на сухпайках, иммунитет подрывается, а фрукты и витамины никто не привозит. Обычные шоколадки и конфетки поднимают настроение, особенно когда ты долго находишься в зоне боевых действий», — поделился собеседник. После начала специальной военной операции многие неравнодушные горожане стали возить гуманитарную помощь бойцам. В частности, URA.RU рассказывало о жительницах Екатеринбурга, которые объединились и стали делать комплекты «сухого душа» для военных.