Свердловский боец раскрыл, чего больше всего не хватает в зоне спецоперации

Свердловский боец: в зоне СВО нужны дроны, маскхалаты, фрукты и шоколадки
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Военные в зоне СВО рассказывают, какие вещи для них актуальны именно сейчас Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Среди актуальных вещей, которые нужны бойцам в зоне специальной военной операции — хорошее термобелье, дроны, маскировочные желтые халаты, а также витамины, фрукты и шоколадки. Многие военные достаточно долго находятся в зоне боевых действий и начинают эмоционально выгорать. Сладкое выручает, рассказал URA.RU один из бойцов.

«Наступает осень, холодает, поэтому нужно хорошее термобелье, походные печки, желтые маскировочные халаты, двусторонние пленки, которыми можно укрыть блиндажи, а также дизельные или бензиновые генераторы, чтобы заряжать дроны. Сами дроны нужны. Актуальны противопростудные препараты, жаропонижающие. Бойцы долгое время сидят на сухпайках, иммунитет подрывается, а фрукты и витамины никто не привозит. Обычные шоколадки и конфетки поднимают настроение, особенно когда ты долго находишься в зоне боевых действий», — поделился собеседник.

После начала специальной военной операции многие неравнодушные горожане стали возить гуманитарную помощь бойцам. В частности, URA.RU рассказывало о жительницах Екатеринбурга, которые объединились и стали делать комплекты «сухого душа» для военных.

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Среди актуальных вещей, которые нужны бойцам в зоне специальной военной операции — хорошее термобелье, дроны, маскировочные желтые халаты, а также витамины, фрукты и шоколадки. Многие военные достаточно долго находятся в зоне боевых действий и начинают эмоционально выгорать. Сладкое выручает, рассказал URA.RU один из бойцов. «Наступает осень, холодает, поэтому нужно хорошее термобелье, походные печки, желтые маскировочные халаты, двусторонние пленки, которыми можно укрыть блиндажи, а также дизельные или бензиновые генераторы, чтобы заряжать дроны. Сами дроны нужны. Актуальны противопростудные препараты, жаропонижающие. Бойцы долгое время сидят на сухпайках, иммунитет подрывается, а фрукты и витамины никто не привозит. Обычные шоколадки и конфетки поднимают настроение, особенно когда ты долго находишься в зоне боевых действий», — поделился собеседник. После начала специальной военной операции многие неравнодушные горожане стали возить гуманитарную помощь бойцам. В частности, URA.RU рассказывало о жительницах Екатеринбурга, которые объединились и стали делать комплекты «сухого душа» для военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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