Умер екатеринбуржец, жестоко избитый вместе с ветераном СВО

Его друг винит СКР в волоките: «Такого цинизма и наглости я не видел»

15 октября 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Друзей избили в мае. В октябре один из них умер, не исключено, что от последствий полученных травм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге умер Евгений Якусевич, жестоко избитый в мае бандой из восьми человек. Этот случай попал на видео и вызвал полгода назад большой общественный резонанс. Его друг Евгений Собенин — ветеран СВО, тоже пострадавший в побоище — рассказал URA.RU, что товарищ скончался от кровоизлияния и отека мозга, наступивших как последствие после бойни. Также он заявил, что СКР затягивает расследование уголовного дела и повторно обратился к главе ведомства Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. Евгений Якусевич умер спустя полгода после драки Фото: соцсети Евгения Якусевича «Мой друг Евгений Якусевич умер 2 октября у себя дома. Ему было 45 лет, как и мне. Причиной судмедэксперты назвали отек головного мозга и кровоизлияние из внутричерепной артерии. Я уверен, что это последствия жестокого избиения, которое произошло в мае. Женя очень долго и тяжело отходил от полученных травм и в итоге не справился», — рассказал Собенин. Драка произошла 11 мая на Волгоградской. Все началась с бытового конфликта: от Якусевича к молодому любовнику Глебу Б. ушла жена, забрав с собой 16-летнюю дочь. Тот, зная, что девушка живет с «отчимом» ненамного старше себя, захотел встретиться с ним и узнать, что это за человек. Была назначена встреча, на которую оба мужчины пришли с друзьями — сначала два на два. В 2022-м Евгений Собенин ушел добровольцем на фронт Фото предоставлено Евгением Собениным «Женя подошел к одному из них и спросил: „Ты Глеб?“ Тот ответил „Да“, достал газовый баллончик и брызнул ему в лицо. Второй тоже достал баллончик и навел на меня, но не брызнул. На мне была тактическая куртка с шевроном, он спросил меня: „Ты че, военный?“ Я сказал: „Уже нет, свошник“ (в 2022 году Собенин участвовал в спецоперации — URA.RU). Он начал меня оскорблять матом. Потом появился третий, здоровый качок, похожий на скинхеда, и ударил меня кулаком в лицо, я упал», — вспоминает те события Собенин. Новость по теме Екатеринбуржцев, избивших битами ветерана СВО, оставили на свободе Поняв, что всем своим видом вызывает у незнакомцев ярость, он поднял друга, который с трудом мог открыть глаза, и повел в сторону дома: они жили по соседству. Все это время троица шла за ними следом и оскорбляла. Собенин считает, что тогда их не били лишь потому, что вокруг были люди. Два друга разошлись по домам, но спустя время раздался звонок, звонил Якусевич. «Жека, ты дома? Можешь выйти?» — спросил он. В это время раздались и крики под окном: «Е***й (долбаный) свошник, выходи!» «Я догадался, что Женю, наверное, продолжили бить. Понимал, что один не вывезу, взял алюминиевую биту и замотал в пакет. На улице было уже восемь человек. Женя стоял с ними, избитый. Я понимал, что уйти мне нельзя, я же его не брошу. Тогда я пошел к ним и начал снимать на видео, прежде всего, чтобы зафиксировать его побои», — продолжает Собенин. Этим видео он поделился с агентством. На кадрах ниже на переднем плане стоит мужчина с синяками на лице — это Якусевич. Так выглядел Собенин после избиения Фото предоставлено Евгением Собениным Когда он убрал телефон, толпа набросилась с криками — «Вали его!» Мужчине брызнули из нескольких баллончиков в лицо, окружили, он ударил одного из бандитов битой, вырвался и бросился по Волгоградской. Шесть человек помчались на ним, натягивая на ходу балаклавы. Двое остались бить Якусевича. Собенин добежал до дороги и стал метаться среди машин, надеясь, что ему кто-то поможет, но никто не решился остановиться. Его били, вырвали биту, несколько раз ударили ею, сбив с ног, и пинали. Этот момент попал на видео. Забрав биту, неизвестные ушли обратно. Позже выяснилось, они вернулись к Якусевичу и продолжили ввосьмером избивать его. Позже тот скажет другу: «Я терял сознание, и последнее, что запомнил, как один сказал другому: „Потрогай пульс, сдох — не сдох“», — рассказывал Якусевич. Потом была волокита с отделом полиции №8, где от товарищей якобы не брали заявление и даже не пускали на порог. В мае многие СМИ описывали эту историю. В итоге друзей на скорой увезли по больницам: Якусевич пострадал тяжелее, у него были переломы ребер и черепно-мозговая травма, он попал в реанимацию. Собенин отделался ушибами, гематомами и порезами — об его голову разбили бутылку. Ветеранское удостоверение Собенина Фото предоставлено Евгением Собениным Заявление в ОП-8 у товарищей приняли лишь на следующий день, после того, как пост Собенина с шокирующим видео разошелся по пабликам и СМИ. К нему домой пришел полицейский, который якобы вел себя крайне надменно. «Усомнился в подлинности моего ветеранского удостоверения, разговаривал со мной очень грубо. Я спросил его, почему он говорит со мной таким тоном, он ответил, что „нас таких много“ и „если будет всем сочувствовать, то его не хватит“. Я сказал, мне не нужно сочувствие. Но после такого разговора понял, что полиция мне не поможет, и написал Бастрыкину. Через несколько дней узнал, что мое дело передали в следственный комитет », — говорит Собенин. Заявления друзей разделили на два дела. Делом Собенина занялся следователь Верх-Исетского отдела свердловского СКР Владислав Бахеркин. У потерпевшего возникли вопросы к следователю Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU По словам Собенина, каждое появление в отделе СК вызывало у него недоумение. Следователь советовал «не клеветать» на полицию, во время выемки фото и видео материалов о драке изучил все содержимое телефона Собенина, включая интимные фото его жены. «В какой-то момент радостно воскликнул, показал мою переписку в telegram с одной девушкой, которая мне помогла информацией по одному из нападавших и очень просила остаться неизвестной. Сказал: „А вот и статья!“ Я удивился, спросил, что происходит, я же вроде бы потерпевшая сторона. Бахеркин заявил: „У нас потерпевшие часто становятся обвиняемыми“», — говорит Собенин. При этом, по его словам, содержимое телефонов его оппонентов не изымали и не изучали. Новость по теме Полиция вычислила хулиганов, избивших битами ветерана СВО в Екатеринбурге По словам Собянина, следователь с некоторыми из подозреваемых вел себя «дружелюбно и по-панибратски», во время перекуров «оживленно и весело» беседовал с одним из них и его адвокатом на крыльце. «На очных ставках следователь откровенно подыгрывает нападавшей стороне, „вытягивает“ их ответы, сокращает и изменяет мои. Такого запредельного цинизма, наглости и чувства безопасности у преступников как в кабинете Бахеркина я не видел», — поражается Собенин. Все, что он рассказал агентству, он изложил и Александру Бастрыкину во втором своем обращении, которое написал спустя полгода после ЧП. Оно имеется в распоряжении агентства. Евгений Собенин уже дважды написал Александру Бастрыкину Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Уважаемый Александр Иванович! Я прошу у вас защиты для себя и моих близких. Нападавшие на очной ставке ведут себя вызывающе, улыбаются, подмигивают. Всячески намекают на свою безнаказанность и что со мной еще встретятся. Дело разваливают, „выветривают“, говорят, что процесс будет затянут на годы. Со стороны следствия неформально сообщают, что я „хайпую“ на СВО, но это не так», — пишет екатеринбуржец. В поисках помощи и справедливости он обратился и к депутату Госдумы Андрею Альшевских. Тот подключился к решению проблемы. Корреспондент попросил пресс-службу свердловского управления СКР прокомментировать претензии екатеринбуржца к Верх-Исетскому отделу. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге умер Евгений Якусевич, жестоко избитый в мае бандой из восьми человек. Этот случай попал на видео и вызвал полгода назад большой общественный резонанс. Его друг Евгений Собенин — ветеран СВО, тоже пострадавший в побоище — рассказал URA.RU, что товарищ скончался от кровоизлияния и отека мозга, наступивших как последствие после бойни. Также он заявил, что СКР затягивает расследование уголовного дела и повторно обратился к главе ведомства Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. «Мой друг Евгений Якусевич умер 2 октября у себя дома. Ему было 45 лет, как и мне. Причиной судмедэксперты назвали отек головного мозга и кровоизлияние из внутричерепной артерии. Я уверен, что это последствия жестокого избиения, которое произошло в мае. Женя очень долго и тяжело отходил от полученных травм и в итоге не справился», — рассказал Собенин. Драка произошла 11 мая на Волгоградской. Все началась с бытового конфликта: от Якусевича к молодому любовнику Глебу Б. ушла жена, забрав с собой 16-летнюю дочь. Тот, зная, что девушка живет с «отчимом» ненамного старше себя, захотел встретиться с ним и узнать, что это за человек. Была назначена встреча, на которую оба мужчины пришли с друзьями — сначала два на два. «Женя подошел к одному из них и спросил: „Ты Глеб?“ Тот ответил „Да“, достал газовый баллончик и брызнул ему в лицо. Второй тоже достал баллончик и навел на меня, но не брызнул. На мне была тактическая куртка с шевроном, он спросил меня: „Ты че, военный?“ Я сказал: „Уже нет, свошник“ (в 2022 году Собенин участвовал в спецоперации — URA.RU). Он начал меня оскорблять матом. Потом появился третий, здоровый качок, похожий на скинхеда, и ударил меня кулаком в лицо, я упал», — вспоминает те события Собенин. Поняв, что всем своим видом вызывает у незнакомцев ярость, он поднял друга, который с трудом мог открыть глаза, и повел в сторону дома: они жили по соседству. Все это время троица шла за ними следом и оскорбляла. Собенин считает, что тогда их не били лишь потому, что вокруг были люди. Два друга разошлись по домам, но спустя время раздался звонок, звонил Якусевич. «Жека, ты дома? Можешь выйти?» — спросил он. В это время раздались и крики под окном: «Е***й (долбаный) свошник, выходи!» «Я догадался, что Женю, наверное, продолжили бить. Понимал, что один не вывезу, взял алюминиевую биту и замотал в пакет. На улице было уже восемь человек. Женя стоял с ними, избитый. Я понимал, что уйти мне нельзя, я же его не брошу. Тогда я пошел к ним и начал снимать на видео, прежде всего, чтобы зафиксировать его побои», — продолжает Собенин. Этим видео он поделился с агентством. На кадрах ниже на переднем плане стоит мужчина с синяками на лице — это Якусевич. Когда он убрал телефон, толпа набросилась с криками — «Вали его!» Мужчине брызнули из нескольких баллончиков в лицо, окружили, он ударил одного из бандитов битой, вырвался и бросился по Волгоградской. Шесть человек помчались на ним, натягивая на ходу балаклавы. Двое остались бить Якусевича. Собенин добежал до дороги и стал метаться среди машин, надеясь, что ему кто-то поможет, но никто не решился остановиться. Его били, вырвали биту, несколько раз ударили ею, сбив с ног, и пинали. Этот момент попал на видео. Забрав биту, неизвестные ушли обратно. Позже выяснилось, они вернулись к Якусевичу и продолжили ввосьмером избивать его. Позже тот скажет другу: «Я терял сознание, и последнее, что запомнил, как один сказал другому: „Потрогай пульс, сдох — не сдох“», — рассказывал Якусевич. Потом была волокита с отделом полиции №8, где от товарищей якобы не брали заявление и даже не пускали на порог. В мае многие СМИ описывали эту историю. В итоге друзей на скорой увезли по больницам: Якусевич пострадал тяжелее, у него были переломы ребер и черепно-мозговая травма, он попал в реанимацию. Собенин отделался ушибами, гематомами и порезами — об его голову разбили бутылку. Заявление в ОП-8 у товарищей приняли лишь на следующий день, после того, как пост Собенина с шокирующим видео разошелся по пабликам и СМИ. К нему домой пришел полицейский, который якобы вел себя крайне надменно. «Усомнился в подлинности моего ветеранского удостоверения, разговаривал со мной очень грубо. Я спросил его, почему он говорит со мной таким тоном, он ответил, что „нас таких много“ и „если будет всем сочувствовать, то его не хватит“. Я сказал, мне не нужно сочувствие. Но после такого разговора понял, что полиция мне не поможет, и написал Бастрыкину. Через несколько дней узнал, что мое дело передали в следственный комитет », — говорит Собенин. Заявления друзей разделили на два дела. Делом Собенина занялся следователь Верх-Исетского отдела свердловского СКР Владислав Бахеркин. По словам Собенина, каждое появление в отделе СК вызывало у него недоумение. Следователь советовал «не клеветать» на полицию, во время выемки фото и видео материалов о драке изучил все содержимое телефона Собенина, включая интимные фото его жены. «В какой-то момент радостно воскликнул, показал мою переписку в telegram с одной девушкой, которая мне помогла информацией по одному из нападавших и очень просила остаться неизвестной. Сказал: „А вот и статья!“ Я удивился, спросил, что происходит, я же вроде бы потерпевшая сторона. Бахеркин заявил: „У нас потерпевшие часто становятся обвиняемыми“», — говорит Собенин. При этом, по его словам, содержимое телефонов его оппонентов не изымали и не изучали. По словам Собянина, следователь с некоторыми из подозреваемых вел себя «дружелюбно и по-панибратски», во время перекуров «оживленно и весело» беседовал с одним из них и его адвокатом на крыльце. «На очных ставках следователь откровенно подыгрывает нападавшей стороне, „вытягивает“ их ответы, сокращает и изменяет мои. Такого запредельного цинизма, наглости и чувства безопасности у преступников как в кабинете Бахеркина я не видел», — поражается Собенин. Все, что он рассказал агентству, он изложил и Александру Бастрыкину во втором своем обращении, которое написал спустя полгода после ЧП. Оно имеется в распоряжении агентства. «Уважаемый Александр Иванович! Я прошу у вас защиты для себя и моих близких. Нападавшие на очной ставке ведут себя вызывающе, улыбаются, подмигивают. Всячески намекают на свою безнаказанность и что со мной еще встретятся. Дело разваливают, „выветривают“, говорят, что процесс будет затянут на годы. Со стороны следствия неформально сообщают, что я „хайпую“ на СВО, но это не так», — пишет екатеринбуржец. В поисках помощи и справедливости он обратился и к депутату Госдумы Андрею Альшевских. Тот подключился к решению проблемы. Корреспондент попросил пресс-службу свердловского управления СКР прокомментировать претензии екатеринбуржца к Верх-Исетскому отделу. Ответ ожидается.