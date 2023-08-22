22 августа 2023

FT: Правительство Британии вынудят объявить ЧВК «Вагнер» террористами

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Приём консульства Британии в Хайяте. Екатеринбург, англия, флаг великобритании
Власти Великобритании признают ЧВК «Вагнер» террористической организацией Фото:

Британские парламентарии вынуждают правительство страны объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией в течение нескольких недель. Об этом сообщила английская пресса.

«Этот шаг последовал за обвинениями депутатов в бездействии правительства, а одна межпартийная группа парламентариев в прошлом месяце назвала подход Великобритании к борьбе с ЧВК „Вагнер“ крайне невпечатляющим», — пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Англия уже ввела санкции против группы Вагнера, ее основателя Евгения Пригожина и ряда старших командиров военизированной сети.

В парламенте Великобритании отметили, что существуют риски, связанные с запрещением группы Вагнера. Это может испортить дипломатические отношения с государствами, на территории которых ведет свою деятельность частная военная компания.

Ранее члены парламента Великобритании предложили объявить группу «Вагнер» террористической организацией. Депутаты обвинили частную военную компанию в «деструктивной роли» в Африке.

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Британские парламентарии вынуждают правительство страны объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией в течение нескольких недель. Об этом сообщила английская пресса. «Этот шаг последовал за обвинениями депутатов в бездействии правительства, а одна межпартийная группа парламентариев в прошлом месяце назвала подход Великобритании к борьбе с ЧВК „Вагнер“ крайне невпечатляющим», — пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Англия уже ввела санкции против группы Вагнера, ее основателя Евгения Пригожина и ряда старших командиров военизированной сети. В парламенте Великобритании отметили, что существуют риски, связанные с запрещением группы Вагнера. Это может испортить дипломатические отношения с государствами, на территории которых ведет свою деятельность частная военная компания. Ранее члены парламента Великобритании предложили объявить группу «Вагнер» террористической организацией. Депутаты обвинили частную военную компанию в «деструктивной роли» в Африке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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