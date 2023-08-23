Спасатели эвакуировали из лесов под Златоустом подростка с аппендицитом

Мальчика пришлось везти с особой осторожностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области эвакуировали подростка с аппендицитом из леса под Златоустом в нацпарке «Таганай». Несовершеннолетнего туриста вывезли на квадроцикле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Днем 23 августа во время прогулки по маршрутам национального парка 14-летний житель Кусы сказал родителям о боли в правой нижней части живота. Его состояние быстро ухудшалось. К болевым синдромам добавились слабость и тошнота», — заявили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

Спасатели Златоустовского отряда областной ПСС на квадроцикле эвакуировали подростка от приюта «Белый ключ» к центральной усадьбе национального парка и передали скорой помощи. С диагнозом «аппендицит» мальчик был немедленно госпитализирован.