23 августа 2023

Спасатели эвакуировали из лесов под Златоустом подростка с аппендицитом

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, квадроцикл
Мальчика пришлось везти с особой осторожностью Фото:

Сотрудники Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области эвакуировали подростка с аппендицитом из леса под Златоустом в нацпарке «Таганай». Несовершеннолетнего туриста вывезли на квадроцикле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Днем 23 августа во время прогулки по маршрутам национального парка 14-летний житель Кусы сказал родителям о боли в правой нижней части живота. Его состояние быстро ухудшалось. К болевым синдромам добавились слабость и тошнота», — заявили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

Спасатели Златоустовского отряда областной ПСС на квадроцикле эвакуировали подростка от приюта «Белый ключ» к центральной усадьбе национального парка и передали скорой помощи. С диагнозом «аппендицит» мальчик был немедленно госпитализирован.

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Сотрудники Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области эвакуировали подростка с аппендицитом из леса под Златоустом в нацпарке «Таганай». Несовершеннолетнего туриста вывезли на квадроцикле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Днем 23 августа во время прогулки по маршрутам национального парка 14-летний житель Кусы сказал родителям о боли в правой нижней части живота. Его состояние быстро ухудшалось. К болевым синдромам добавились слабость и тошнота», — заявили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. Спасатели Златоустовского отряда областной ПСС на квадроцикле эвакуировали подростка от приюта «Белый ключ» к центральной усадьбе национального парка и передали скорой помощи. С диагнозом «аппендицит» мальчик был немедленно госпитализирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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