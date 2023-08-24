Челябинский боец СВО похвалил российское оружие

25 августа 2023 в 01:14 Размер текста - 17 +

Доброволец считает, что российское оружие проще по принципу применения Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Доброволец из Челябинской области с позывным Калина похвалил российское вооружение, подчеркнув, что оно лучше, чем у НАТО. Об этом сообщило министерство обороны РФ. «Наше вооружение лучше натовского. Наше оружие проще по принципу применения. У нас и гранаты быстрее, и гранатометы быстрее заряжаются», — сообщил военнослужащий на видеозаписи, размещенной в telegram-канале Минобороны. Челябинский военнослужащий добровольно заключил контракт на прохождение службы. Он находится в зоне спецоперации более трех месяцев. Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что использование западного вооружения не обеспечит Киеву превосходства на поле боя. Он полагает, что советская техника спустя много лет все еще превосходит западные аналоги.

Доброволец из Челябинской области с позывным Калина похвалил российское вооружение, подчеркнув, что оно лучше, чем у НАТО. Об этом сообщило министерство обороны РФ. «Наше вооружение лучше натовского. Наше оружие проще по принципу применения. У нас и гранаты быстрее, и гранатометы быстрее заряжаются», — сообщил военнослужащий на видеозаписи, размещенной в telegram-канале Минобороны. Челябинский военнослужащий добровольно заключил контракт на прохождение службы. Он находится в зоне спецоперации более трех месяцев. Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что использование западного вооружения не обеспечит Киеву превосходства на поле боя. Он полагает, что советская техника спустя много лет все еще превосходит западные аналоги.