24 августа 2023

Зеленский признал эффективность советских ПВО

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Вооруженные силы РФ. stock, с-300, пво, stock, с-400
Украина испытывает дефицит ракет к советской системе ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что советские системы противовоздушной обороны (ПВО) работают эффективно. Киеву для защиты неба нужны дополнительные ракеты, сказал украинский лидер на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве.

«Для закрытия неба [нужны] дополнительные ракеты для несовременного, но все-таки действенного советского оборудования. Дефицит ракет — это факт», — цитирует Зеленского ТАСС.

Министр обороны Украины Алексей Резников в апреле говорил, что у Киева заканчиваются запасы ракет к советской системе ПВО. Украинские власти просили предоставить им западные системы ПВО для защиты.

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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что советские системы противовоздушной обороны (ПВО) работают эффективно. Киеву для защиты неба нужны дополнительные ракеты, сказал украинский лидер на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве. «Для закрытия неба [нужны] дополнительные ракеты для несовременного, но все-таки действенного советского оборудования. Дефицит ракет — это факт», — цитирует Зеленского ТАСС. Министр обороны Украины Алексей Резников в апреле говорил, что у Киева заканчиваются запасы ракет к советской системе ПВО. Украинские власти просили предоставить им западные системы ПВО для защиты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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