Зеленский признал эффективность советских ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что советские системы противовоздушной обороны (ПВО) работают эффективно. Киеву для защиты неба нужны дополнительные ракеты, сказал украинский лидер на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве.
«Для закрытия неба [нужны] дополнительные ракеты для несовременного, но все-таки действенного советского оборудования. Дефицит ракет — это факт», — цитирует Зеленского ТАСС.
Министр обороны Украины Алексей Резников в апреле говорил, что у Киева заканчиваются запасы ракет к советской системе ПВО. Украинские власти просили предоставить им западные системы ПВО для защиты.
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