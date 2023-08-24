Зеленский признал эффективность советских ПВО 25 августа 2023 в 00:14 Размер текста - 17 + Украина испытывает дефицит ракет к советской системе ПВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский признался, что советские системы противовоздушной обороны (ПВО) работают эффективно. Киеву для защиты неба нужны дополнительные ракеты, сказал украинский лидер на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве. «Для закрытия неба [нужны] дополнительные ракеты для несовременного, но все-таки действенного советского оборудования. Дефицит ракет — это факт», — цитирует Зеленского ТАСС. Министр обороны Украины Алексей Резников в апреле говорил, что у Киева заканчиваются запасы ракет к советской системе ПВО. Украинские власти просили предоставить им западные системы ПВО для защиты. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что советские системы противовоздушной обороны (ПВО) работают эффективно. Киеву для защиты неба нужны дополнительные ракеты, сказал украинский лидер на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве. «Для закрытия неба [нужны] дополнительные ракеты для несовременного, но все-таки действенного советского оборудования. Дефицит ракет — это факт», — цитирует Зеленского ТАСС. Министр обороны Украины Алексей Резников в апреле говорил, что у Киева заканчиваются запасы ракет к советской системе ПВО. Украинские власти просили предоставить им западные системы ПВО для защиты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям