Шойгу: западное оружие не обеспечит Украине победу на поле боя

15 августа 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Советское вооружение превосходит оружие Запада, отметил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны лишились лидерства в военной сфере после начала спецоперации на Украине. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что использование западного вооружения не обеспечит превосходство Киева на поле боя. «Очевидным стал тот факт, что использование западного оружия и натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя», — подчеркнул Сергей Шойгу во время Московской конференции по международной безопасности. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Министр подчеркнул, что даже советская техника спустя много лет все еще превосходит западные аналоги. Компания «Ростех» представила комплекс «Прометей», позволяющий превращать БТР и другие технику в роботизированную систему. На Западе неоднократно отмечали преимущество российского вооружения. Например, РФ применяет гиперзвуковые оружие «Кинжал». Также отмечают плюсы огнестрельного российского оружия.

Западные страны лишились лидерства в военной сфере после начала спецоперации на Украине. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что использование западного вооружения не обеспечит превосходство Киева на поле боя. «Очевидным стал тот факт, что использование западного оружия и натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя», — подчеркнул Сергей Шойгу во время Московской конференции по международной безопасности. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Министр подчеркнул, что даже советская техника спустя много лет все еще превосходит западные аналоги. Компания «Ростех» представила комплекс «Прометей», позволяющий превращать БТР и другие технику в роботизированную систему. На Западе неоднократно отмечали преимущество российского вооружения. Например, РФ применяет гиперзвуковые оружие «Кинжал». Также отмечают плюсы огнестрельного российского оружия.