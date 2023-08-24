Жители деревни в Пермском крае просят власти защитить их от нашествия хищников

25 августа 2023 в 04:01 Размер текста - 17 +

Массовое появление лис в деревне беспокоит местных жителей Фото: Георгий Бергал © URA.RU Жители деревни Новая Каменка (Пермский край) обратились к властям с просьбой защитить их от лис. Животные пугают людей и нападают на домашних птиц. Это сообщение опубликовано в соцсети. «Уважаемая администрация Ильинского района, очень просим отловить лис, их стало очень много, скоро дети пойдут в школу, садик. Я — жительница деревни Новая Каменка, лисы ходят около дома», — написано в группе «Ильинский в online!» в соцсети «ВКонтакте». Животные нередко забегают на территорию домовладений, почти не боясь собак. Местные жители отмечают, что им приходиться держать кур и уток за «надежным ограждением», но и это не дает стопроцентной защиты от хищников. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Ильинского округа с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступал.

Жители деревни Новая Каменка (Пермский край) обратились к властям с просьбой защитить их от лис. Животные пугают людей и нападают на домашних птиц. Это сообщение опубликовано в соцсети. «Уважаемая администрация Ильинского района, очень просим отловить лис, их стало очень много, скоро дети пойдут в школу, садик. Я — жительница деревни Новая Каменка, лисы ходят около дома», — написано в группе «Ильинский в online!» в соцсети «ВКонтакте». Животные нередко забегают на территорию домовладений, почти не боясь собак. Местные жители отмечают, что им приходиться держать кур и уток за «надежным ограждением», но и это не дает стопроцентной защиты от хищников. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Ильинского округа с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступал.