Жители деревни в Пермском крае просят власти защитить их от нашествия хищников

Жители деревни Новая Каменка (Пермский край) обратились к властям с просьбой защитить их от лис. Животные пугают людей и нападают на домашних птиц. Это сообщение опубликовано в соцсети.
«Уважаемая администрация Ильинского района, очень просим отловить лис, их стало очень много, скоро дети пойдут в школу, садик. Я — жительница деревни Новая Каменка, лисы ходят около дома», — написано в группе «Ильинский в online!» в соцсети «ВКонтакте».
Животные нередко забегают на территорию домовладений, почти не боясь собак. Местные жители отмечают, что им приходиться держать кур и уток за «надежным ограждением», но и это не дает стопроцентной защиты от хищников.
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Ильинского округа с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступал.
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