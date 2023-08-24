24 августа 2023

Жители деревни в Пермском крае просят власти защитить их от нашествия хищников

© Служба новостей «URA.RU»
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Научно туристический маршрут. Новосибирск, лиса
Массовое появление лис в деревне беспокоит местных жителей Фото:

Жители деревни Новая Каменка (Пермский край) обратились к властям с просьбой защитить их от лис. Животные пугают людей и нападают на домашних птиц. Это сообщение опубликовано в соцсети.

«Уважаемая администрация Ильинского района, очень просим отловить лис, их стало очень много, скоро дети пойдут в школу, садик. Я — жительница деревни Новая Каменка, лисы ходят около дома», — написано в группе «Ильинский в online!» в соцсети «ВКонтакте».

Животные нередко забегают на территорию домовладений, почти не боясь собак. Местные жители отмечают, что им приходиться держать кур и уток за «надежным ограждением», но и это не дает стопроцентной защиты от хищников.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Ильинского округа с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступал.

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Жители деревни Новая Каменка (Пермский край) обратились к властям с просьбой защитить их от лис. Животные пугают людей и нападают на домашних птиц. Это сообщение опубликовано в соцсети. «Уважаемая администрация Ильинского района, очень просим отловить лис, их стало очень много, скоро дети пойдут в школу, садик. Я — жительница деревни Новая Каменка, лисы ходят около дома», — написано в группе «Ильинский в online!» в соцсети «ВКонтакте». Животные нередко забегают на территорию домовладений, почти не боясь собак. Местные жители отмечают, что им приходиться держать кур и уток за «надежным ограждением», но и это не дает стопроцентной защиты от хищников. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Ильинского округа с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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