Минфин решил не поднимать ставку по льготной ипотеке вслед за ключевой

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Последнее повышение ключевой ставки не настолько существенно, заявили эксперты Фото:

Повышение ставки по льготной ипотеке на первичное жилье после повышения ключевой ставки не планируется. Об этом рассказали в пресс-службе Минфина РФ.

«Ставку по льготной ипотеке на первичное жилье не планируется поднимать после внепланового повышения ключевой», — передает сообщение пресс-службы газета «Известия». Эксперты полагают, что повышение ключевой ставки в августе 2023 года было необходимой мерой для поддержания финансовой стабильности на фоне изменчивости курса рубля и роста инфляционных ожиданий.

Однако, сравнительно со значением в феврале 2022 года, увеличение ключевой ставки не настолько существенно, чтобы экстренно реагировать на него в контексте льготной ипотеки. При этом повышение ставки при сохранении условий по льготным программам приводит к дополнительным расходам из бюджета, поскольку государство компенсирует банкам упущенный доход, заключили в газете.

Ранее стало известно, что Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 12% в связи с падением рубля, с целью снижения инфляционных рисков и обеспечения стабильности цен. Однако депутат Госдумы Николай Коломейцев считает этот шаг вредительским во время военных действий и выразил критику в отношении решения Центробанка.

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Повышение ставки по льготной ипотеке на первичное жилье после повышения ключевой ставки не планируется. Об этом рассказали в пресс-службе Минфина РФ. «Ставку по льготной ипотеке на первичное жилье не планируется поднимать после внепланового повышения ключевой», — передает сообщение пресс-службы газета «Известия». Эксперты полагают, что повышение ключевой ставки в августе 2023 года было необходимой мерой для поддержания финансовой стабильности на фоне изменчивости курса рубля и роста инфляционных ожиданий. Однако, сравнительно со значением в феврале 2022 года, увеличение ключевой ставки не настолько существенно, чтобы экстренно реагировать на него в контексте льготной ипотеки. При этом повышение ставки при сохранении условий по льготным программам приводит к дополнительным расходам из бюджета, поскольку государство компенсирует банкам упущенный доход, заключили в газете. Ранее стало известно, что Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 12% в связи с падением рубля, с целью снижения инфляционных рисков и обеспечения стабильности цен. Однако депутат Госдумы Николай Коломейцев считает этот шаг вредительским во время военных действий и выразил критику в отношении решения Центробанка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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