Минфин решил не поднимать ставку по льготной ипотеке вслед за ключевой

25 августа 2023 в 09:24 Размер текста - 17 +

Последнее повышение ключевой ставки не настолько существенно, заявили эксперты Фото: Московец Илья © URA.RU Повышение ставки по льготной ипотеке на первичное жилье после повышения ключевой ставки не планируется. Об этом рассказали в пресс-службе Минфина РФ. «Ставку по льготной ипотеке на первичное жилье не планируется поднимать после внепланового повышения ключевой», — передает сообщение пресс-службы газета «Известия». Эксперты полагают, что повышение ключевой ставки в августе 2023 года было необходимой мерой для поддержания финансовой стабильности на фоне изменчивости курса рубля и роста инфляционных ожиданий. Однако, сравнительно со значением в феврале 2022 года, увеличение ключевой ставки не настолько существенно, чтобы экстренно реагировать на него в контексте льготной ипотеки. При этом повышение ставки при сохранении условий по льготным программам приводит к дополнительным расходам из бюджета, поскольку государство компенсирует банкам упущенный доход, заключили в газете. Ранее стало известно, что Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 12% в связи с падением рубля, с целью снижения инфляционных рисков и обеспечения стабильности цен. Однако депутат Госдумы Николай Коломейцев считает этот шаг вредительским во время военных действий и выразил критику в отношении решения Центробанка.

Повышение ставки по льготной ипотеке на первичное жилье после повышения ключевой ставки не планируется. Об этом рассказали в пресс-службе Минфина РФ. «Ставку по льготной ипотеке на первичное жилье не планируется поднимать после внепланового повышения ключевой», — передает сообщение пресс-службы газета «Известия». Эксперты полагают, что повышение ключевой ставки в августе 2023 года было необходимой мерой для поддержания финансовой стабильности на фоне изменчивости курса рубля и роста инфляционных ожиданий. Однако, сравнительно со значением в феврале 2022 года, увеличение ключевой ставки не настолько существенно, чтобы экстренно реагировать на него в контексте льготной ипотеки. При этом повышение ставки при сохранении условий по льготным программам приводит к дополнительным расходам из бюджета, поскольку государство компенсирует банкам упущенный доход, заключили в газете. Ранее стало известно, что Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 12% в связи с падением рубля, с целью снижения инфляционных рисков и обеспечения стабильности цен. Однако депутат Госдумы Николай Коломейцев считает этот шаг вредительским во время военных действий и выразил критику в отношении решения Центробанка.