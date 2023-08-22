Ипотечный брокер Ракута анонсировал рост ставок по аренде на 5%

23 августа 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Аренда жилья может повыситься из-за роста процентных ставок по ипотеке, считает Дмитрий Ракута Фото: Анна Майорова © URA.RU Из-за роста процентной ставки по ипотеке, россияне буду покупать в основном квартиры в новостройках. Это приведет к увеличению стоимости аренды жилья, такой прогноз в беседе с URA.RU дал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. «У нас ставки подняли по базовым программам ипотеки, что в большей степени затрагивает вторичный рынок. Классическая на новостройку — в районе 12-13%. Преобладающее большинство сделок идет по субсидированным программам. Это госпрограмма 2020 года, там ставка — 7,3%, семейная ипотека — 5%. Плюс ко всему, застройщики запустили траншевую ипотеку, где платеж в течение двух-трех лет может составлять один рубль. Вторичный рынок в итоге будет не такой доступный. Аренда у нас в этом плане будет находиться в выигрышной ситуации, так как первичка включает период ожидания: пока построится, пока введут в эксплуатацию, пока ремонт. Я думаю, будет повышаться стоимость аренды. Уже можно прогнозировать в районе 5%, так как уже был рост на 3%», — объяснил Дмитрий Ракута. По словам ипотечного брокера, как изменится ситуация на рынке недвижимости, станет понятно уже в сентябре. «В сентябре следующее заседание Центробанка. По всем прогнозам ключевую ставку будут повышать, но не так резко, а скорее всего плавно. Это все тоже будет отражаться на ипотечных ставках», — добавил Ракута. Ранее Центробанк внепланово повысил ключевую ставку до 12%. После чего российские банки подняли ставки по ипотеке. У «Альфа-банк» она начинается от 14,39% на покупку вторичного жилья, у «Сбербанка» — от 13,7%, у ВТБ — от 13,5%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за роста процентной ставки по ипотеке, россияне буду покупать в основном квартиры в новостройках. Это приведет к увеличению стоимости аренды жилья, такой прогноз в беседе с URA.RU дал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. «У нас ставки подняли по базовым программам ипотеки, что в большей степени затрагивает вторичный рынок. Классическая на новостройку — в районе 12-13%. Преобладающее большинство сделок идет по субсидированным программам. Это госпрограмма 2020 года, там ставка — 7,3%, семейная ипотека — 5%. Плюс ко всему, застройщики запустили траншевую ипотеку, где платеж в течение двух-трех лет может составлять один рубль. Вторичный рынок в итоге будет не такой доступный. Аренда у нас в этом плане будет находиться в выигрышной ситуации, так как первичка включает период ожидания: пока построится, пока введут в эксплуатацию, пока ремонт. Я думаю, будет повышаться стоимость аренды. Уже можно прогнозировать в районе 5%, так как уже был рост на 3%», — объяснил Дмитрий Ракута. По словам ипотечного брокера, как изменится ситуация на рынке недвижимости, станет понятно уже в сентябре. «В сентябре следующее заседание Центробанка. По всем прогнозам ключевую ставку будут повышать, но не так резко, а скорее всего плавно. Это все тоже будет отражаться на ипотечных ставках», — добавил Ракута. Ранее Центробанк внепланово повысил ключевую ставку до 12%. После чего российские банки подняли ставки по ипотеке. У «Альфа-банк» она начинается от 14,39% на покупку вторичного жилья, у «Сбербанка» — от 13,7%, у ВТБ — от 13,5%.