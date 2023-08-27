Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем шахтера

Владимир Якушев отметил уральских шахтеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полномоченный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем шахтера. Он заявил, что горнодобывающая отрасль остается одной из ключевых для Урала.

«Поздравляю шахтеров с профессиональным праздником! Для УрФО горнодобывающая отрасль имеет особое значение, она остается одной из ключевых для Урала», — сказал Якушев. Его слова передает пресс-служба на официальном сайте.

Якушев отметил, что уральские специалисты — ответственные и сплоченные. «Шахтерское братство хранит верность традициям горного дела. Стойко справляется со всеми сложностями, с полной самоотдачей решает поставленные задачи», — резюмировал он.

Профессиональный праздник День шахтера ежегодно отмечается в России в последнее воскресенье августа. В этом году праздник выпал на 27 августа.