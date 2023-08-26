В Новом Уренгое (ЯНАО) ночью во время пожара в многоквартирном доме погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО в соцсети.
«Сегодня ночью в Новом Уренгое произошел пожар в жилом многоквартирном доме, расположенном в микрорайоне Советский, ¾. В результате произошедшего погиб мужчина 1962 года рождения и пострадала женщина 1977 года рождения», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Жильцы дома эвакуировались самостоятельно. Возгорание было потушено за 26 минут. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Ранее в Лабытнанги (ЯНАО) днем 19 августа загорелся одноэтажный жилой дом по улице Тюменская дом 10. Горел чердак по всей площади строения. Спасателями на месте пожара был обнаружен труп мужчины.
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