26 августа 2023
25 августа 2023

В ЯНАО при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на заводе "Полимер пласт". Тюмень, мчс, скорая помошь
Спасатели справились с огнем за 26 минут Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) ночью во время пожара в многоквартирном доме погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО в соцсети.

«Сегодня ночью в Новом Уренгое произошел пожар в жилом многоквартирном доме, расположенном в микрорайоне Советский, ¾. В результате произошедшего погиб мужчина 1962 года рождения и пострадала женщина 1977 года рождения», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Жильцы дома эвакуировались самостоятельно. Возгорание было потушено за 26 минут. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее в Лабытнанги (ЯНАО) днем 19 августа загорелся одноэтажный жилой дом по улице Тюменская дом 10. Горел чердак по всей площади строения. Спасателями на месте пожара был обнаружен труп мужчины.

После пожара квартира полностью закопчена, пострадали кухня и коридор
После пожара квартира полностью закопчена, пострадали кухня и коридор

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) ночью во время пожара в многоквартирном доме погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО в соцсети. «Сегодня ночью в Новом Уренгое произошел пожар в жилом многоквартирном доме, расположенном в микрорайоне Советский, ¾. В результате произошедшего погиб мужчина 1962 года рождения и пострадала женщина 1977 года рождения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно. Возгорание было потушено за 26 минут. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Ранее в Лабытнанги (ЯНАО) днем 19 августа загорелся одноэтажный жилой дом по улице Тюменская дом 10. Горел чердак по всей площади строения. Спасателями на месте пожара был обнаружен труп мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...