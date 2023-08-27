PO: Россия превзошла остальные страны в стрелковом оружии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полигон Тввику. Тюмень , армия, военные, солдаты, стрельба, снайпер, стрелок, военнослужащие, солдат, служба в армии, мобилизованные
Западные специалисты высоко оценивают стрелковое оружие из РФ Фото:

Российское стрелковое оружие продолжает демонстрировать свое превосходство над западными образцами. Об этом сообщило издание Portal Oboronny.

«Российская военная техника как таковая не уступает западным аналогам. Однако из этого обобщения есть исключения. Одно из них — стрелковое оружие. В этом вопросе россияне оказываются чемпионами мира. Речь идет модификациях автомата Калашникова и целой линейке оружия от концерна «Калашников», — рассказал PO.

Особое внимание издание уделило новой российской снайперской винтовке «Астарта» калибра 12,7 мм. Западные оружейные специалисты прочат ей славу «убийцы» знаменитой американской высокоточной винтовки Barrett M82, подчеркивает Portal Oboronny.

Ранее URA.RU сообщало о высокоточной новинке — снайперской винтовке Raptor Tactical 338 LM от бренда BespokeGun, которую используют российские военнослужащие в зоне спецоперации. Оружие производится «Московской оружейной компанией» и способно поражать цель на расстоянии до 1850 метров.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российское стрелковое оружие продолжает демонстрировать свое превосходство над западными образцами. Об этом сообщило издание Portal Oboronny. «Российская военная техника как таковая не уступает западным аналогам. Однако из этого обобщения есть исключения. Одно из них — стрелковое оружие. В этом вопросе россияне оказываются чемпионами мира. Речь идет модификациях автомата Калашникова и целой линейке оружия от концерна «Калашников», — рассказал PO. Особое внимание издание уделило новой российской снайперской винтовке «Астарта» калибра 12,7 мм. Западные оружейные специалисты прочат ей славу «убийцы» знаменитой американской высокоточной винтовки Barrett M82, подчеркивает Portal Oboronny. Ранее URA.RU сообщало о высокоточной новинке — снайперской винтовке Raptor Tactical 338 LM от бренда BespokeGun, которую используют российские военнослужащие в зоне спецоперации. Оружие производится «Московской оружейной компанией» и способно поражать цель на расстоянии до 1850 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...