Российское стрелковое оружие продолжает демонстрировать свое превосходство над западными образцами. Об этом сообщило издание Portal Oboronny.
«Российская военная техника как таковая не уступает западным аналогам. Однако из этого обобщения есть исключения. Одно из них — стрелковое оружие. В этом вопросе россияне оказываются чемпионами мира. Речь идет модификациях автомата Калашникова и целой линейке оружия от концерна «Калашников», — рассказал
Особое внимание издание уделило новой российской снайперской винтовке «Астарта» калибра 12,7 мм. Западные оружейные специалисты прочат ей славу «убийцы» знаменитой американской высокоточной винтовки Barrett M82, подчеркивает Portal Oboronny.
Ранее URA.RU сообщало о высокоточной новинке — снайперской винтовке Raptor Tactical 338 LM от бренда BespokeGun, которую используют российские военнослужащие в зоне спецоперации. Оружие производится «Московской оружейной компанией» и способно поражать цель на расстоянии до 1850 метров.
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