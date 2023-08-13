Оружейник раскрыл достоинства новой российской снайперской винтовки

Новая снайперская винтовка Raptor Tactical 338 LM от бренда BespokeGun, которую используют российские военнослужащие в зоне спецоперации, обладает экстремальной точностью и убойной силой. Об этом заявил гендиректор «Московской оружейной компании» (бренд BespokeGun) Ярослав Табольский.
«Наша новинка Raptor Tactical 338 LM гарантирует просто экстремальную точность. Она способна эффективно поражать цели на дальности до 1850 метров», — рассказал Табольский в интервью RT.
Масса винтовки без дополнительных приспособлений составляет 7,1 килограмма. Масса пули и ее начальная скорость таковы, что винтовка обладает убойной силы, способной поражать цели на дальних дистанциях.
Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ранее рассказывал URA.RU, что российские разработчики при производстве нового вооружения используют опыт СВО. В мае армия России получила новый пехотный огнемет «Бородач».
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