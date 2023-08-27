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Пермский театр «У моста» провел первую репетицию в новом здании

© Служба новостей «URA.RU»
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Випы. Пермь, федотов сергей
Сергей Федотов репетирует на новой сцене «Юнону и Авось» (архивное фото) Фото:

Театр «У моста» в Перми начал осваивать новые помещения. Как рассказал его художественный руководитель Сергей Федотов, артисты провели первую репетицию на новой сцене.

«Провели первую репетицию „Юноны и Авось“ в новом здании театра», — написал Федотов в соцсетях. Поклонники театра в комментариях поздравили Федотова с началом работы на новой площадке.

О том, что администрация Перми предоставит театру «У Моста» новое помещение в здании бывшего Военного командно-инженерного училища стало известно 12 июля. В новом помещении будет 500 мест для зрителей. Прежняя сцена «У Моста» останется во владении театра.

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Театр «У моста» в Перми начал осваивать новые помещения. Как рассказал его художественный руководитель Сергей Федотов, артисты провели первую репетицию на новой сцене. «Провели первую репетицию „Юноны и Авось“ в новом здании театра», — написал Федотов в соцсетях. Поклонники театра в комментариях поздравили Федотова с началом работы на новой площадке. О том, что администрация Перми предоставит театру «У Моста» новое помещение в здании бывшего Военного командно-инженерного училища стало известно 12 июля. В новом помещении будет 500 мест для зрителей. Прежняя сцена «У Моста» останется во владении театра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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