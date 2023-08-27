Пермский театр «У моста» провел первую репетицию в новом здании

Сергей Федотов репетирует на новой сцене «Юнону и Авось» (архивное фото)
Театр «У моста» в Перми начал осваивать новые помещения. Как рассказал его художественный руководитель Сергей Федотов, артисты провели первую репетицию на новой сцене.
«Провели первую репетицию „Юноны и Авось“ в новом здании театра», — написал Федотов в соцсетях. Поклонники театра в комментариях поздравили Федотова с началом работы на новой площадке.
О том, что администрация Перми предоставит театру «У Моста» новое помещение в здании бывшего Военного командно-инженерного училища стало известно 12 июля. В новом помещении будет 500 мест для зрителей. Прежняя сцена «У Моста» останется во владении театра.
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