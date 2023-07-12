Мэрия Перми даст новое помещение театру, который хотел перейти в подчинение края

Новую сцену пермского театра «У Моста» разместят в здании бывшего военного училища
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, ремонт, клуб, вкиу
Собственник здания ВКИУ проведет в нем ремонт за свой счет Фото:

Администрация Перми предоставит театру «У Моста» для аренды новое помещение в здании бывшего Военное командно-инженерного училища. Об этом сообщает telegram-канал мэрии. Ранее худрук театра неоднократно заявлял о намерении учреждения перейти в краевое подчинение.

«Городской департамент культуры и молодежной политики согласовал условия аренды помещения по адресу: ул. Окулова, 6 (здание бывшего ВКИУ) для размещения новой сцены театра „У Моста“», — сообщает мэрия. По условиям контракта, собственник здания отремонтирует помещения за свой счет.

По договору, аренда предоставляется на один год с правом продления. В новом помещении будет 500 мест для зрителей. Прежняя сцена «У Моста» при этом останется во владении театра. Новое здание может быть открыто для посетителей уже до конца года.

Ранее художественный руководитель учреждения Сергей Федотов обращался к губернатору края Дмитрию Махонину с просьбой перевести театр в краевое подчинение. По его мнению, это позволило бы увеличить бюджет на ремонт. Также актеры театра ранее жаловались, что текущее помещение слишком мало для их нужд.

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Администрация Перми предоставит театру «У Моста» для аренды новое помещение в здании бывшего Военное командно-инженерного училища. Об этом сообщает telegram-канал мэрии. Ранее худрук театра неоднократно заявлял о намерении учреждения перейти в краевое подчинение. «Городской департамент культуры и молодежной политики согласовал условия аренды помещения по адресу: ул. Окулова, 6 (здание бывшего ВКИУ) для размещения новой сцены театра „У Моста“», — сообщает мэрия. По условиям контракта, собственник здания отремонтирует помещения за свой счет. По договору, аренда предоставляется на один год с правом продления. В новом помещении будет 500 мест для зрителей. Прежняя сцена «У Моста» при этом останется во владении театра. Новое здание может быть открыто для посетителей уже до конца года. Ранее художественный руководитель учреждения Сергей Федотов обращался к губернатору края Дмитрию Махонину с просьбой перевести театр в краевое подчинение. По его мнению, это позволило бы увеличить бюджет на ремонт. Также актеры театра ранее жаловались, что текущее помещение слишком мало для их нужд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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