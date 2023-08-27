27 августа 2023

Пермяков зовут работать на немецкую фабрику за 3800 евро в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Заработную плату рабочим будут выплачивать в евро Фото:

Жителям Пермского края предлагают работу с заработной платой в 3800 евро ежемесячно. Речь о трудоустройстве разнорабочими на фабрику в Германии, где необходимо заниматься сборкой и упаковкой сырья.

«Вакансии для жителей Пермского края. Разнорабочие на фабрику в коммуну Драйайх, Германия. Обязанности — наполнение переработочных аппаратов сырьем, сбор и упаковка переработанного сырья. Зарплата — до 3800 евро в месяц», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Рабочим обещают предоставить жилье в хостеле с размещением по два человека в каждой комнате. Имеется возможность трудоустройства семейных пар. Опыт работы и знание языка не требуются, единственное обязательное условие — наличие заграничного паспорта.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям сотрудников заводов и фабрик в Словакии. Там требуются рабочие на сборку автомобильных деталей за зарплату в 1600 евро.

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Жителям Пермского края предлагают работу с заработной платой в 3800 евро ежемесячно. Речь о трудоустройстве разнорабочими на фабрику в Германии, где необходимо заниматься сборкой и упаковкой сырья. «Вакансии для жителей Пермского края. Разнорабочие на фабрику в коммуну Драйайх, Германия. Обязанности — наполнение переработочных аппаратов сырьем, сбор и упаковка переработанного сырья. Зарплата — до 3800 евро в месяц», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Рабочим обещают предоставить жилье в хостеле с размещением по два человека в каждой комнате. Имеется возможность трудоустройства семейных пар. Опыт работы и знание языка не требуются, единственное обязательное условие — наличие заграничного паспорта. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям сотрудников заводов и фабрик в Словакии. Там требуются рабочие на сборку автомобильных деталей за зарплату в 1600 евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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