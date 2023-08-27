Пермяков зовут работать на немецкую фабрику за 3800 евро в месяц

Заработную плату рабочим будут выплачивать в евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают работу с заработной платой в 3800 евро ежемесячно. Речь о трудоустройстве разнорабочими на фабрику в Германии, где необходимо заниматься сборкой и упаковкой сырья.

«Вакансии для жителей Пермского края. Разнорабочие на фабрику в коммуну Драйайх, Германия. Обязанности — наполнение переработочных аппаратов сырьем, сбор и упаковка переработанного сырья. Зарплата — до 3800 евро в месяц», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Рабочим обещают предоставить жилье в хостеле с размещением по два человека в каждой комнате. Имеется возможность трудоустройства семейных пар. Опыт работы и знание языка не требуются, единственное обязательное условие — наличие заграничного паспорта.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям сотрудников заводов и фабрик в Словакии. Там требуются рабочие на сборку автомобильных деталей за зарплату в 1600 евро.