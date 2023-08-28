28 августа 2023

Группа «Горизонт» купила участок под проблемной пермской высоткой

ГК «Горизонт» купила участок с долгостроем ЖК «Триумф» в Перми за 79 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод Сибур-Химпром. Пермь, многоэтажка, стройка, строительство жилья, подьемный кран
Долгострой готов всего на 2% Фото:

Структура группа компаний «Горизонт» выиграла торги по продаже участка с долгостроем ЖК «Триумф» в Перми. Речь — о многоэтажном доме по улице Карпинского, 114, который является второй очередью комплекса. Победитель аукциона предложил на землю 79,09 миллиона рублей, пишет «Коммерсант-Прикамье».

«Владельцем участка пермского долгостроя ЖК „Триумф. Квартал II“ на Карпинского, 114 стала структура группы „Горизонт“. <…> Торги прошли 11 июля. На аукцион заявилось десять участников, цена площадки выросла в 8,5 раза», — передает издание.

Сейчас готовность долгостроя не превышает двух процентов. Обанкротившаяся компания «Классик», ранее занимающаяся проектом, собиралась построить на участке 20-этажный жилой дом.

В начале августа через аукцион был разыгран еще один участок ЖК «Триумф» на Карпинского, 108. Достраивать высотку будет московская компания «Высотспецстрой», которая стала победителем конкурса.

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Структура группа компаний «Горизонт» выиграла торги по продаже участка с долгостроем ЖК «Триумф» в Перми. Речь — о многоэтажном доме по улице Карпинского, 114, который является второй очередью комплекса. Победитель аукциона предложил на землю 79,09 миллиона рублей, пишет «Коммерсант-Прикамье». «Владельцем участка пермского долгостроя ЖК „Триумф. Квартал II“ на Карпинского, 114 стала структура группы „Горизонт“. <…> Торги прошли 11 июля. На аукцион заявилось десять участников, цена площадки выросла в 8,5 раза», — передает издание. Сейчас готовность долгостроя не превышает двух процентов. Обанкротившаяся компания «Классик», ранее занимающаяся проектом, собиралась построить на участке 20-этажный жилой дом. В начале августа через аукцион был разыгран еще один участок ЖК «Триумф» на Карпинского, 108. Достраивать высотку будет московская компания «Высотспецстрой», которая стала победителем конкурса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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