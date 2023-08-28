Группа «Горизонт» купила участок под проблемной пермской высоткой

ГК «Горизонт» купила участок с долгостроем ЖК «Триумф» в Перми за 79 млн рублей

Долгострой готов всего на 2% Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Структура группа компаний «Горизонт» выиграла торги по продаже участка с долгостроем ЖК «Триумф» в Перми. Речь — о многоэтажном доме по улице Карпинского, 114, который является второй очередью комплекса. Победитель аукциона предложил на землю 79,09 миллиона рублей, пишет «Коммерсант-Прикамье».

«Владельцем участка пермского долгостроя ЖК „Триумф. Квартал II“ на Карпинского, 114 стала структура группы „Горизонт“. <…> Торги прошли 11 июля. На аукцион заявилось десять участников, цена площадки выросла в 8,5 раза», — передает издание.

Сейчас готовность долгостроя не превышает двух процентов. Обанкротившаяся компания «Классик», ранее занимающаяся проектом, собиралась построить на участке 20-этажный жилой дом.

В начале августа через аукцион был разыгран еще один участок ЖК «Триумф» на Карпинского, 108. Достраивать высотку будет московская компания «Высотспецстрой», которая стала победителем конкурса.