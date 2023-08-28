Челябинские заводы предложили свою продукцию «Газпром нефти». Фото

29 августа 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Для работы «Газпром нефть» изучила продукцию челябинских заводов Фото: media.gazprom-neft.ru Заводы Челябинской области предложили свою продукцию представителям «Газпром нефти». Как рассказали в пресс-службе регионального минпрома, в закупочной сессии приняли участие 13 предприятий. «Провели закупочную сессию, в ходе которой свою продукцию и услуги представителям ПАО „Газпром нефть“, ответственным за централизованные закупки, презентовали предприятия региона. За компании можно поручиться как за надежных партнеров», — отметили в министерстве. Изделия показали ПО «Трек», ГК «Билтех», Завод промышленного оборудования, компании «ИТеК ББМВ», «ТЭКО Рус», «ИЭК Холдинг» и другие. О производствах рассказали в режиме онлайн. Сфера деятельности организаций охватывает ряд направлений: от производства спецодежды и сантехники до электроприборов, компьютерного оборудования, автокомплектующих и услуг металлообработки. «Цель подобных сессий состоит в выстраивании тесной прямой коммуникации между предприятиями области и крупными отечественными корпорациями. Первым это позволит расширить рынки сбыта и обеспечить себя заказами, а вторым — обзавестись проверенными поставщиками необходимой им продукции», — отметил первый замминистра промышленности Михаил Кнауб. Работа с компанией «Газпром нефть» ведется планомерно. С холдингом подписано соглашение, направленное на устойчивое социально-экономическое развитие региона. Идея сессий появилась после бизнес-миссий в Мурманск, сообщила вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Наталья Осипова. В их рамках «Газпром нефть» выступала в числе основных подрядчиков, заказчиков, разработчиков проектов. Южно-Уральская ТПП наравне с минпромом выступила одним из инициаторов проведения закупочной сессии. Третьим стала «Опора России». Подобные мероприятия уже проводились с участием сотрудников Росатома, РЖД, «Сибура» и «Лукойла» Фото: пресс-служба минпрома Челябинской области Закупочная сессия позволила 13 заводам показать свои изделия крупному заказчику Фото: пресс-служба минпрома Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заводы Челябинской области предложили свою продукцию представителям «Газпром нефти». Как рассказали в пресс-службе регионального минпрома, в закупочной сессии приняли участие 13 предприятий. «Провели закупочную сессию, в ходе которой свою продукцию и услуги представителям ПАО „Газпром нефть“, ответственным за централизованные закупки, презентовали предприятия региона. За компании можно поручиться как за надежных партнеров», — отметили в министерстве. Изделия показали ПО «Трек», ГК «Билтех», Завод промышленного оборудования, компании «ИТеК ББМВ», «ТЭКО Рус», «ИЭК Холдинг» и другие. О производствах рассказали в режиме онлайн. Сфера деятельности организаций охватывает ряд направлений: от производства спецодежды и сантехники до электроприборов, компьютерного оборудования, автокомплектующих и услуг металлообработки. «Цель подобных сессий состоит в выстраивании тесной прямой коммуникации между предприятиями области и крупными отечественными корпорациями. Первым это позволит расширить рынки сбыта и обеспечить себя заказами, а вторым — обзавестись проверенными поставщиками необходимой им продукции», — отметил первый замминистра промышленности Михаил Кнауб. Работа с компанией «Газпром нефть» ведется планомерно. С холдингом подписано соглашение, направленное на устойчивое социально-экономическое развитие региона. Идея сессий появилась после бизнес-миссий в Мурманск, сообщила вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Наталья Осипова. В их рамках «Газпром нефть» выступала в числе основных подрядчиков, заказчиков, разработчиков проектов. Южно-Уральская ТПП наравне с минпромом выступила одним из инициаторов проведения закупочной сессии. Третьим стала «Опора России».