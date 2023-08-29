Экс-офицер ФСБ переиграл мэрию Челябинска в суде о скандальном недострое

Уже почти 10 лет недострой Алексея Арбузова раздражает местных жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска проиграла в апелляционном суде процесс о сносе недостроенного объекта, который принадлежит экс-подполковнику ФСБ, предпринимателю Алексею Арбузову. Соответствующая информация появилась в картотеке судебных дел. Ранее в принудительном сносе строения отказал областной арбитраж.

«Оставить решение суда без изменения. Жалобу без удовлетворения», — говорится в решении 18 Арбитражного апелляционного суда.

Участок под торговый комплекс на пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев взял в аренду у города в 2010 году бизнесмен Юрий Малютин. В 2012 году Малютин переуступил землю Арбузову, который продлил разрешение на строительство до 2017 года, а аренду на неопределенное время.

Жильцы близлежащих домов начали протестовать против стройки, когда солидный участок сквера обнесли забором. Они обратились к губернатору Алексею Текслеру, после чего администрация города подала иск в суд с требованием признать объект некапитальным и снести стройку. Суд в удовлетворении требований отказал. Тогда мэрия и подала апелляционную жалобу.

Как пояснили URA.RU в мэрии, объект Арбузова возводится с нарушениями проекта, а степень его готовности не соответствует данным в ЕГРН. Кроме того, он расположен на пешеходной части в зоне общего пользования и мешает людям. Комментарий самого предпринимателя получить не удалось.