Синоптики продлили штормовое предупреждение в Челябинской области

Местами порывы ветра составят 20 метров в секунду
В Челябинской области 31 августа местами поднимутся сильные ветры с порывами, достигающими 20 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска.
«По данным челябинского ЦГМС, 31 августа на некоторых территориях области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. В горах сильные дожди», — пояснили в пресс-службе.
Штормовое предупреждение в регионе было объявлено 28 августа. В МЧС причиной непогоды назвали сильные дожди.
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