29 августа 2023

Синоптики продлили штормовое предупреждение в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Потоп. Челябинск, небо, облако, шторм, око, буря
Местами порывы ветра составят 20 метров в секунду Фото:

В Челябинской области 31 августа местами поднимутся сильные ветры с порывами, достигающими 20 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска.

«По данным челябинского ЦГМС, 31 августа на некоторых территориях области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. В горах сильные дожди», — пояснили в пресс-службе.

Штормовое предупреждение в регионе было объявлено 28 августа. В МЧС причиной непогоды назвали сильные дожди.

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В Челябинской области 31 августа местами поднимутся сильные ветры с порывами, достигающими 20 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска. «По данным челябинского ЦГМС, 31 августа на некоторых территориях области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. В горах сильные дожди», — пояснили в пресс-службе. Штормовое предупреждение в регионе было объявлено 28 августа. В МЧС причиной непогоды назвали сильные дожди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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