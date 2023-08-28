28 августа 2023

На Челябинскую область надвигается шторм

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень в Челябинске, город, ливень, дождь
Шторм начнется из-за проходящего циклона Фото:

В Челябинской области 30 августа ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 21 метра в секунду. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска.

«Через Челябинскую область 30 августа пройдет циклон. В регионе ожидаются местами очень сильные, продолжительные дожди и порывы ветра до 21 метра в секунду», — уточнили URA.RU в ЕДДС.

Штормовое предупреждение в Челябинской области объявили с 28 по 30 августа. О том, что причиной станут очень сильные дожди, сообщили в МЧС.

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В Челябинской области 30 августа ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 21 метра в секунду. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска. «Через Челябинскую область 30 августа пройдет циклон. В регионе ожидаются местами очень сильные, продолжительные дожди и порывы ветра до 21 метра в секунду», — уточнили URA.RU в ЕДДС. Штормовое предупреждение в Челябинской области объявили с 28 по 30 августа. О том, что причиной станут очень сильные дожди, сообщили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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