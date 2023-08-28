На Челябинскую область надвигается шторм

Шторм начнется из-за проходящего циклона
В Челябинской области 30 августа ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 21 метра в секунду. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска.
«Через Челябинскую область 30 августа пройдет циклон. В регионе ожидаются местами очень сильные, продолжительные дожди и порывы ветра до 21 метра в секунду», — уточнили URA.RU в ЕДДС.
Штормовое предупреждение в Челябинской области объявили с 28 по 30 августа. О том, что причиной станут очень сильные дожди, сообщили в МЧС.
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