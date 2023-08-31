31 августа 2023

В Челябинске троллейбус № 12 временно изменит свой маршрут

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация единого проездного билета, транспортной карты и инновационной остановки с интерактивным дисплеем и wi-fi. Челябинск, троллейбус
Троллейбус вернется к прежнему маршруту 8 сентября Фото:

В Челябинске троллейбус № 12 со 2 сентября на шесть дней изменит маршрут. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Со 2 сентября до пяти часов утра 8 сентября закрывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и улицы Труда. Троллейбус будет ходить по маршруту: улица Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Энгельса — Парк Гагарина», — сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Работы связаны с модернизацией контактной сети. В качестве альтернативы в мэрии предлагают горожанам пользоваться автобусами № 15, 51, КМ, а для экономии использовать месячный безлимитный проездной билет или пересадочный билет по транспортной карте.

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В Челябинске троллейбус № 12 со 2 сентября на шесть дней изменит маршрут. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Со 2 сентября до пяти часов утра 8 сентября закрывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и улицы Труда. Троллейбус будет ходить по маршруту: улица Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Энгельса — Парк Гагарина», — сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Работы связаны с модернизацией контактной сети. В качестве альтернативы в мэрии предлагают горожанам пользоваться автобусами № 15, 51, КМ, а для экономии использовать месячный безлимитный проездной билет или пересадочный билет по транспортной карте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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