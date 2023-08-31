В Челябинске троллейбус № 12 временно изменит свой маршрут

Троллейбус вернется к прежнему маршруту 8 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске троллейбус № 12 со 2 сентября на шесть дней изменит маршрут. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Со 2 сентября до пяти часов утра 8 сентября закрывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и улицы Труда. Троллейбус будет ходить по маршруту: улица Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Энгельса — Парк Гагарина», — сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Работы связаны с модернизацией контактной сети. В качестве альтернативы в мэрии предлагают горожанам пользоваться автобусами № 15, 51, КМ, а для экономии использовать месячный безлимитный проездной билет или пересадочный билет по транспортной карте.