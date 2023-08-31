Пермяк отсудил у мэрии 5 млн за изъятый газопровод

01 сентября 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Суд удовлетворил иск частично Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Перми отсудил 5,3 млн рублей у администрации города за изъятый из его собственности газопровод. Пермяк покупал и устанавливал газовую магистраль на свои средства, а позже ее изъяли и передали в собственность мэрии, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил: взыскать с администрации города Перми в пользу истца стоимость полученного в собственность газопровода низкого давления и газопровода среднего давления, а также газорегуляторного пункта шкафного в размере 5 385 000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец просил взыскать в его пользу почти 7,7 млн рублей. Как пояснил пермяк, более двух млн рублей составили расходы на эксплуатацию оборудования в течение нескольких лет. Истец построил газопровод и подсоединил его к жилым домам в микрорайоне «Ива-1» за 5,3 млн рублей. Магистраль располагалась на территории, которую арендовал истец. Через некоторое время договор аренды земли истек и газопровод передали в эксплуатацию компании «Фирма Уралзазсервис». После этого пермяк пытался добиться в суде признания право собственности на все оборудование, но ему было отказано, а газопровод был передан уже в собственность администрации. Позже истец вновь обратился в суд, но уже, чтобы взыскать средства, выплаченные за газовую магистраль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Перми отсудил 5,3 млн рублей у администрации города за изъятый из его собственности газопровод. Пермяк покупал и устанавливал газовую магистраль на свои средства, а позже ее изъяли и передали в собственность мэрии, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил: взыскать с администрации города Перми в пользу истца стоимость полученного в собственность газопровода низкого давления и газопровода среднего давления, а также газорегуляторного пункта шкафного в размере 5 385 000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец просил взыскать в его пользу почти 7,7 млн рублей. Как пояснил пермяк, более двух млн рублей составили расходы на эксплуатацию оборудования в течение нескольких лет. Истец построил газопровод и подсоединил его к жилым домам в микрорайоне «Ива-1» за 5,3 млн рублей. Магистраль располагалась на территории, которую арендовал истец. Через некоторое время договор аренды земли истек и газопровод передали в эксплуатацию компании «Фирма Уралзазсервис». После этого пермяк пытался добиться в суде признания право собственности на все оборудование, но ему было отказано, а газопровод был передан уже в собственность администрации. Позже истец вновь обратился в суд, но уже, чтобы взыскать средства, выплаченные за газовую магистраль.