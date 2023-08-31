Пермяки в КВН претендуют на Кубок мэра Москвы

В эфир игра выйдет 2 сентября
Пермская команда КВН «Без вариантов» выступила в игре за Кубок мэра Москвы. В эфир Первого канала шоу выйдет 2 сентября, рассказали сами юмористы.
«2 сентября в 21:35 состоится эфир Кубка мэра с нашим участием. Смотрите и все узнаете!» — сообщается на странице пермской команды в соцсети «ВКонтакте».
На сайте КВН указано, что съемки игры прошли 29 августа. Восемь команд сразились в четырех творческих дуэлях. Соперниками пермяков стала команда «Красный лис» из Владивостока.
Ранее URA.RU рассказывало, что Летний кубок чемпионов КВН в этом году проходил в Перми. Его выиграла сборная Пермского края.
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