31 августа 2023

Пермяки в КВН претендуют на Кубок мэра Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Игра Высшей лиги КВН «Встреча выпускников». Екатеринбург, квн
В эфир игра выйдет 2 сентября Фото:

Пермская команда КВН «Без вариантов» выступила в игре за Кубок мэра Москвы. В эфир Первого канала шоу выйдет 2 сентября, рассказали сами юмористы.

«2 сентября в 21:35 состоится эфир Кубка мэра с нашим участием. Смотрите и все узнаете!» — сообщается на странице пермской команды в соцсети «ВКонтакте».

На сайте КВН указано, что съемки игры прошли 29 августа. Восемь команд сразились в четырех творческих дуэлях. Соперниками пермяков стала команда «Красный лис» из Владивостока.

Ранее URA.RU рассказывало, что Летний кубок чемпионов КВН в этом году проходил в Перми. Его выиграла сборная Пермского края.

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Пермская команда КВН «Без вариантов» выступила в игре за Кубок мэра Москвы. В эфир Первого канала шоу выйдет 2 сентября, рассказали сами юмористы. «2 сентября в 21:35 состоится эфир Кубка мэра с нашим участием. Смотрите и все узнаете!» — сообщается на странице пермской команды в соцсети «ВКонтакте». На сайте КВН указано, что съемки игры прошли 29 августа. Восемь команд сразились в четырех творческих дуэлях. Соперниками пермяков стала команда «Красный лис» из Владивостока. Ранее URA.RU рассказывало, что Летний кубок чемпионов КВН в этом году проходил в Перми. Его выиграла сборная Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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