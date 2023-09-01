01 сентября 2023

Власти ХМАО повысят качество медицинской помощи для спортсменов

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль детского дворового футбола в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт». Челябинск , футбол, травма, врач, доктор
Власти планируют привлечь к регулярным занятиям физкультурой 70% населения ХМАО Фото:

Власти ХМАО намерены обеспечить доступность и повысить качество медицинской помощи жителям региона, которые регулярно занимаются физкультурой и профессиональным спортом. Такое решение было принято на заседание окружного правительства.

«Утверждена Стратегия развития врачебно-физкультурной службы в автономном округе на период до 2030 года. Основная ее цель — создание условий, обеспечивающих доступность, качество медицинской помощи югорчанам, регулярно занимающимся физической культурой, профессиональным спортом», — сообщила в своем telegram-канале губернатор округа Наталья Комарова.

Власти планируют привлечь к регулярным занятиям физкультурой не менее 70% населения округа. Все профессиональные спортсмены периодически будут проходить углубленные медосмотры.

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Власти ХМАО намерены обеспечить доступность и повысить качество медицинской помощи жителям региона, которые регулярно занимаются физкультурой и профессиональным спортом. Такое решение было принято на заседание окружного правительства. «Утверждена Стратегия развития врачебно-физкультурной службы в автономном округе на период до 2030 года. Основная ее цель — создание условий, обеспечивающих доступность, качество медицинской помощи югорчанам, регулярно занимающимся физической культурой, профессиональным спортом», — сообщила в своем telegram-канале губернатор округа Наталья Комарова. Власти планируют привлечь к регулярным занятиям физкультурой не менее 70% населения округа. Все профессиональные спортсмены периодически будут проходить углубленные медосмотры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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