Власти ХМАО повысят качество медицинской помощи для спортсменов

Власти ХМАО намерены обеспечить доступность и повысить качество медицинской помощи жителям региона, которые регулярно занимаются физкультурой и профессиональным спортом. Такое решение было принято на заседание окружного правительства.
«Утверждена Стратегия развития врачебно-физкультурной службы в автономном округе на период до 2030 года. Основная ее цель — создание условий, обеспечивающих доступность, качество медицинской помощи югорчанам, регулярно занимающимся физической культурой, профессиональным спортом», — сообщила в своем telegram-канале губернатор округа Наталья Комарова.
Власти планируют привлечь к регулярным занятиям физкультурой не менее 70% населения округа. Все профессиональные спортсмены периодически будут проходить углубленные медосмотры.
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