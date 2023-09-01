Власти ХМАО повысят качество медицинской помощи для спортсменов

02 сентября 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Власти планируют привлечь к регулярным занятиям физкультурой 70% населения ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ХМАО намерены обеспечить доступность и повысить качество медицинской помощи жителям региона, которые регулярно занимаются физкультурой и профессиональным спортом. Такое решение было принято на заседание окружного правительства. «Утверждена Стратегия развития врачебно-физкультурной службы в автономном округе на период до 2030 года. Основная ее цель — создание условий, обеспечивающих доступность, качество медицинской помощи югорчанам, регулярно занимающимся физической культурой, профессиональным спортом», — сообщила в своем telegram-канале губернатор округа Наталья Комарова. Власти планируют привлечь к регулярным занятиям физкультурой не менее 70% населения округа. Все профессиональные спортсмены периодически будут проходить углубленные медосмотры.

Власти ХМАО намерены обеспечить доступность и повысить качество медицинской помощи жителям региона, которые регулярно занимаются физкультурой и профессиональным спортом. Такое решение было принято на заседание окружного правительства. «Утверждена Стратегия развития врачебно-физкультурной службы в автономном округе на период до 2030 года. Основная ее цель — создание условий, обеспечивающих доступность, качество медицинской помощи югорчанам, регулярно занимающимся физической культурой, профессиональным спортом», — сообщила в своем telegram-канале губернатор округа Наталья Комарова. Власти планируют привлечь к регулярным занятиям физкультурой не менее 70% населения округа. Все профессиональные спортсмены периодически будут проходить углубленные медосмотры.