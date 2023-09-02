02 сентября 2023
01 сентября 2023

В Челябинской области продают закрывшийся жиркомбинат

В Троицке выставлен на продажу имущественный комплекс бывшего жирового комбината
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на новогодние продукты в магазинах Кургана, майонез
Раньше на жиркомбинате делали майонез Фото:

В Троицке Челябинской области выставлен на продажу имущественный комплекс бывшего жирового комбината за 100 миллионов рублей. Информация размещена на сайте объявлений.

«Предлагаем имущественный комплекс бывшего Троицкого жирового комбината за 100 миллионов рублей. Есть сосбственная газовая котельная и электроподстанция, водоснабжение центральное», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

В объявлении указано, что площадь земельного участка составляет 172 тысячи квадратных метров, строения занимают 22,5 тысячи квадратных метров. Производственные помещения требуют реконструкции, в них нет системы отопления. Автор объявления добавил, что объект расположен между железнодорожным и автовокзалом города.

Ранее в поселке Северный было выставлено на продажу производство листового металлопроката за 180 миллионов рублей. А в Карталах за 35 млн рублей можно приобрести хлебокомбинат.

Троицкий жировой комбинат требует реконструкции
Троицкий жировой комбинат требует реконструкции

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В Троицке Челябинской области выставлен на продажу имущественный комплекс бывшего жирового комбината за 100 миллионов рублей. Информация размещена на сайте объявлений. «Предлагаем имущественный комплекс бывшего Троицкого жирового комбината за 100 миллионов рублей. Есть сосбственная газовая котельная и электроподстанция, водоснабжение центральное», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В объявлении указано, что площадь земельного участка составляет 172 тысячи квадратных метров, строения занимают 22,5 тысячи квадратных метров. Производственные помещения требуют реконструкции, в них нет системы отопления. Автор объявления добавил, что объект расположен между железнодорожным и автовокзалом города. Ранее в поселке Северный было выставлено на продажу производство листового металлопроката за 180 миллионов рублей. А в Карталах за 35 млн рублей можно приобрести хлебокомбинат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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