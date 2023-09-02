В Челябинской области продают закрывшийся жиркомбинат

В Троицке выставлен на продажу имущественный комплекс бывшего жирового комбината

03 сентября 2023 в 06:12 Размер текста - 17 +

Раньше на жиркомбинате делали майонез Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В Троицке Челябинской области выставлен на продажу имущественный комплекс бывшего жирового комбината за 100 миллионов рублей. Информация размещена на сайте объявлений. «Предлагаем имущественный комплекс бывшего Троицкого жирового комбината за 100 миллионов рублей. Есть сосбственная газовая котельная и электроподстанция, водоснабжение центральное», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В объявлении указано, что площадь земельного участка составляет 172 тысячи квадратных метров, строения занимают 22,5 тысячи квадратных метров. Производственные помещения требуют реконструкции, в них нет системы отопления. Автор объявления добавил, что объект расположен между железнодорожным и автовокзалом города. Ранее в поселке Северный было выставлено на продажу производство листового металлопроката за 180 миллионов рублей. А в Карталах за 35 млн рублей можно приобрести хлебокомбинат. Троицкий жировой комбинат требует реконструкции «Авито», https://www.avito.ru/chelyabinskaya_oblast_troitsk/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_proizvodstvennoe_pomeschenie_22505_m_2869288494

В Троицке Челябинской области выставлен на продажу имущественный комплекс бывшего жирового комбината за 100 миллионов рублей. Информация размещена на сайте объявлений. «Предлагаем имущественный комплекс бывшего Троицкого жирового комбината за 100 миллионов рублей. Есть сосбственная газовая котельная и электроподстанция, водоснабжение центральное», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В объявлении указано, что площадь земельного участка составляет 172 тысячи квадратных метров, строения занимают 22,5 тысячи квадратных метров. Производственные помещения требуют реконструкции, в них нет системы отопления. Автор объявления добавил, что объект расположен между железнодорожным и автовокзалом города. Ранее в поселке Северный было выставлено на продажу производство листового металлопроката за 180 миллионов рублей. А в Карталах за 35 млн рублей можно приобрести хлебокомбинат.