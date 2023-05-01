01 мая 2023
30 апреля 2023

В Челябинской области на границе с Казахстаном продается хлебокомбинат. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Хлебокомбинат СМАК. Екатеринбург, женщина на производстве, хлебокомбинат
Объект продается вместе с оборудованием Фото:

В Челябинской области за 35 млн рублей выставлен на продажу хлебокомбинат, расположенный у границы России и Казахстана. Сообщение о продаже появилось на популярном сайте объявлений.

«Карталинский комбинат хлебопродуктов расположен на границе с Казахстаном, в г. Карталы Челябинской области. Продажа вместе с оборудованием. Земельный участок площадью 5,2 га в собственности», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

В объявлении указано, что предприятие обеспечено всеми необходимыми ресурсами для производства. Максимальная мощность электричества — 650 кВт. Есть газ, вода, железнодорожный тупик. Хлебокомбинат расположен на улице Узкой в Карталах.

Ранее стало известно, что в Челябинске в течение первого квартала на 25% вырос интерес к покупке готового бизнеса в сравнении с таким же периодом 2022 года. Больше всего предпринимателей интересует приобретение медицинского бизнеса, IT-компании, интернет-магазины, общепит и бизнес в сфере развлечений.

Территория хлебокомбината выглядит запущенной
Территория хлебокомбината выглядит запущенной

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В Челябинской области за 35 млн рублей выставлен на продажу хлебокомбинат, расположенный у границы России и Казахстана. Сообщение о продаже появилось на популярном сайте объявлений. «Карталинский комбинат хлебопродуктов расположен на границе с Казахстаном, в г. Карталы Челябинской области. Продажа вместе с оборудованием. Земельный участок площадью 5,2 га в собственности», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В объявлении указано, что предприятие обеспечено всеми необходимыми ресурсами для производства. Максимальная мощность электричества — 650 кВт. Есть газ, вода, железнодорожный тупик. Хлебокомбинат расположен на улице Узкой в Карталах. Ранее стало известно, что в Челябинске в течение первого квартала на 25% вырос интерес к покупке готового бизнеса в сравнении с таким же периодом 2022 года. Больше всего предпринимателей интересует приобретение медицинского бизнеса, IT-компании, интернет-магазины, общепит и бизнес в сфере развлечений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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