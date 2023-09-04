Репост Оруэлла послужил причиной жалобы в Генпрокуратуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске на мужчину, предположительно являющегося доверенным лицом кандидата в депутаты гордумы Руслана Куштанова, написали заявление в Генпрокуратуру из-за репоста отрывка произведения «1984» Джорджа Оруэлла. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политическом истеблишменте URA.RU, заявив, что это была инициатива местной ячейки КПРФ.

«Заявление в Генпрокуратуру написали нижневартовские коммунисты. В поисках компромата на кандидата в депутаты гордумы, единоросса Куштанова, они перелопатили соцсети всех его помощников и наконец наткнулись на страничку доверенного лица — уроженца Астрахани по фамилии Самохин. А на ней — отрывок из произведения Оруэлла „1984“, который члены КПРФ посчитали дискредитацией ВС РФ. То, что репост был сделан в 2018 году, а Оруэлл свободно продается на территории России, никого не смутило», — поделился инсайдер.

Секретарь местного отделения КПРФ по идеологии Дмитрий Хрипунов заявил, что сами коммунисты не писали обращение в прокуратуру. «Нам пожаловались жители на репост отрывка из произведения „1984“ на странице Самохина. В цитате автор пишет о войне. Заявитель увидел в этом дискредитацию Вооруженных сил России и прислал нам скриншот поста и жалобы», — сообщил Хрипунов.

Инсайдер в адвокатской среде уточнил, что произведения Оруэлла не изъяты из продажи на территории РФ. «Если цитата опубликована в 2018 году, это не относится к спецоперации. [Авторы поста] же не могли знать, что она будет», — прокомментировал юрист.

На сайте ТИК Нижневартовска опубликовано сообщение о регистрации доверенного лица кандидата Куштанова. Сам единоросс не ответил на звонки корреспондента агентства. В сети журналист нашел аккаунт уроженца Астрахани Павла Самохина, но является ли владелец страницы помощником кандидата или его доверенным лицом, на момент публикации установить не удалось. На сообщение в соцсети на момент публикации новости мужчина не ответил. В прокуратуру ХМАО направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что кандидат от КПРФ в гордуму Нижневартовска Николай Шарандир подал в суд на Куштанова. По мнению коммуниста, на предвыборных листовках Куштанова есть шрифты, защищенные авторским правом.