В Перми наказали подрядчика, который плохо чистил туалеты на Набережной

Пермские общественники добились наказания подрядчика, ответственного за уборку туалетов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Подрядчика, отвечающего за уборку туалетов на Центральной набережной в Перми, наказали штрафом. Об этом сообщили общественники в соцсети.

«После нашего обращения в администрацию Перми об ужасном санитарном состоянии модульных туалетов на Центральной набережной на подрядчика, осуществляющего уборку, наложен штраф. Мэрия планирует увеличить число городских туалетов», — рассказали представители Общероссийского народного фронта в Пермском крае в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

По словам общественников, до конца декабря МКУ «Пермблагоустройство» планирует установить на набережной еще два стационарных общественных туалета. Также в мэрии прорабатывается вопрос о замене модульных туалетов на стационарные в нижней части набережной в 2024—2025 годах.

Ранее общественники обратили внимание на то, что гуляющие по набережной в Перми горожане постоянно оказываются в неудобном положении из-за плохого состояния туалетов. Эта проблема особенно остро проявляется в дни массовых мероприятий.