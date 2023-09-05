В Перми наказали подрядчика, который плохо чистил туалеты на Набережной

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, туалет на набережной
Пермские общественники добились наказания подрядчика, ответственного за уборку туалетов Фото:

Подрядчика, отвечающего за уборку туалетов на Центральной набережной в Перми, наказали штрафом. Об этом сообщили общественники в соцсети.

«После нашего обращения в администрацию Перми об ужасном санитарном состоянии модульных туалетов на Центральной набережной на подрядчика, осуществляющего уборку, наложен штраф. Мэрия планирует увеличить число городских туалетов», — рассказали представители Общероссийского народного фронта в Пермском крае в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

По словам общественников, до конца декабря МКУ «Пермблагоустройство» планирует установить на набережной еще два стационарных общественных туалета. Также в мэрии прорабатывается вопрос о замене модульных туалетов на стационарные в нижней части набережной в 2024—2025 годах.

Ранее общественники обратили внимание на то, что гуляющие по набережной в Перми горожане постоянно оказываются в неудобном положении из-за плохого состояния туалетов. Эта проблема особенно остро проявляется в дни массовых мероприятий.

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Подрядчика, отвечающего за уборку туалетов на Центральной набережной в Перми, наказали штрафом. Об этом сообщили общественники в соцсети. «После нашего обращения в администрацию Перми об ужасном санитарном состоянии модульных туалетов на Центральной набережной на подрядчика, осуществляющего уборку, наложен штраф. Мэрия планирует увеличить число городских туалетов», — рассказали представители Общероссийского народного фронта в Пермском крае в своей группе в соцсети «ВКонтакте». По словам общественников, до конца декабря МКУ «Пермблагоустройство» планирует установить на набережной еще два стационарных общественных туалета. Также в мэрии прорабатывается вопрос о замене модульных туалетов на стационарные в нижней части набережной в 2024—2025 годах. Ранее общественники обратили внимание на то, что гуляющие по набережной в Перми горожане постоянно оказываются в неудобном положении из-за плохого состояния туалетов. Эта проблема особенно остро проявляется в дни массовых мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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