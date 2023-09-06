Пермяки провели пикет против визита британского консула

Молодые активисты с плакатами вышли на улицу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми прошел пикет против визита в Пермь консула Великобритании Амира Котеча. В руках у них были плакаты со словами «Консул, у вас руки в крови», «Враг выйди вон», «Хватит убивать россиян чужими руками».

Активисты выстроились возле художественной галереи, где в это время Котечу проводили экскурсию. «Я против того, чтобы консул был здесь, так как Великобритания причастна к гибели Евгения Пригожина, который погиб при крушении самолета 23 августа», — призналась одна из активисток 59.RU. Сам консул отказался комментировать происходящее.

Все участники пикета рассказали, что пришли к галерее по собственной инициативе, а не от какой-то организации. Они отметили, что это их гражданская инициатива.