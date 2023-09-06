Пермяки провели пикет против визита британского консула

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Акции в поддержку избранного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Хабаровск, одиночный пикет, фургал сергей портрет, хабаровск
Молодые активисты с плакатами вышли на улицу Фото:

В Перми прошел пикет против визита в Пермь консула Великобритании Амира Котеча. В руках у них были плакаты со словами «Консул, у вас руки в крови», «Враг выйди вон», «Хватит убивать россиян чужими руками».

Активисты выстроились возле художественной галереи, где в это время Котечу проводили экскурсию. «Я против того, чтобы консул был здесь, так как Великобритания причастна к гибели Евгения Пригожина, который погиб при крушении самолета 23 августа», — призналась одна из активисток 59.RU. Сам консул отказался комментировать происходящее.

Все участники пикета рассказали, что пришли к галерее по собственной инициативе, а не от какой-то организации. Они отметили, что это их гражданская инициатива.

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В Перми прошел пикет против визита в Пермь консула Великобритании Амира Котеча. В руках у них были плакаты со словами «Консул, у вас руки в крови», «Враг выйди вон», «Хватит убивать россиян чужими руками». Активисты выстроились возле художественной галереи, где в это время Котечу проводили экскурсию. «Я против того, чтобы консул был здесь, так как Великобритания причастна к гибели Евгения Пригожина, который погиб при крушении самолета 23 августа», — призналась одна из активисток 59.RU. Сам консул отказался комментировать происходящее. Все участники пикета рассказали, что пришли к галерее по собственной инициативе, а не от какой-то организации. Они отметили, что это их гражданская инициатива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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