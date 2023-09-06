Мэрия Сургута сделала заявление из-за драки школьников

Мэрия Сургута заявила, что драка учащегося вечерней школы с двумя несовершеннолетними произошла вследствие личного конфликта. Инцидент не связан с межнациональными отношениями, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Возникла ссора между учащимися на фоне личной неприязни, на территории школы она была прекращена сотрудниками образовательного учреждения, однако выяснение отношений участники стычки продолжили вне школы с применением физической силы. В результате одному из подростков были нанесены телесные повреждения», — сказано в сообщении.
Правоохранительные органы установили обстоятельства происшествия, ими будет дана правовая оценка и определена мера ответственности сторон. «Попытки представить данный инцидент как связанный с этнической составляющей несостоятельны и беспочвенны», — отметили в пресс-службе.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте 18-летний юноша избил двух школьников из-за ревности. В результате драки 15-летнему подростку понадобилась медицинская помощь.
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