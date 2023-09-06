Мэрия Сургута сделала заявление из-за драки школьников

Мэрия Сургута: драка учащихся произошла вне стен школы

07 сентября 2023 в 20:38 Размер текста - 17 +

Мэрия Сургута заявила, что драка произошла из-за личного конфликта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Сургута заявила, что драка учащегося вечерней школы с двумя несовершеннолетними произошла вследствие личного конфликта. Инцидент не связан с межнациональными отношениями, сообщили в пресс-службе мэрии. «Возникла ссора между учащимися на фоне личной неприязни, на территории школы она была прекращена сотрудниками образовательного учреждения, однако выяснение отношений участники стычки продолжили вне школы с применением физической силы. В результате одному из подростков были нанесены телесные повреждения», — сказано в сообщении.



Правоохранительные органы установили обстоятельства происшествия, ими будет дана правовая оценка и определена мера ответственности сторон. «Попытки представить данный инцидент как связанный с этнической составляющей несостоятельны и беспочвенны», — отметили в пресс-службе.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте 18-летний юноша избил двух школьников из-за ревности. В результате драки 15-летнему подростку понадобилась медицинская помощь.

Мэрия Сургута заявила, что драка учащегося вечерней школы с двумя несовершеннолетними произошла вследствие личного конфликта. Инцидент не связан с межнациональными отношениями, сообщили в пресс-службе мэрии. «Возникла ссора между учащимися на фоне личной неприязни, на территории школы она была прекращена сотрудниками образовательного учреждения, однако выяснение отношений участники стычки продолжили вне школы с применением физической силы. В результате одному из подростков были нанесены телесные повреждения», — сказано в сообщении. Правоохранительные органы установили обстоятельства происшествия, ими будет дана правовая оценка и определена мера ответственности сторон. «Попытки представить данный инцидент как связанный с этнической составляющей несостоятельны и беспочвенны», — отметили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте 18-летний юноша избил двух школьников из-за ревности. В результате драки 15-летнему подростку понадобилась медицинская помощь.