06 сентября 2023

Мэрия Сургута сделала заявление из-за драки школьников

Мэрия Сургута: драка учащихся произошла вне стен школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Сургута заявила, что драка произошла из-за личного конфликта Фото:

Мэрия Сургута заявила, что драка учащегося вечерней школы с двумя несовершеннолетними произошла вследствие личного конфликта. Инцидент не связан с межнациональными отношениями, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Возникла ссора между учащимися на фоне личной неприязни, на территории школы она была прекращена сотрудниками образовательного учреждения, однако выяснение отношений участники стычки продолжили вне школы с применением физической силы. В результате одному из подростков были нанесены телесные повреждения», — сказано в сообщении.

Правоохранительные органы установили обстоятельства происшествия, ими будет дана правовая оценка и определена мера ответственности сторон. «Попытки представить данный инцидент как связанный с этнической составляющей несостоятельны и беспочвенны», — отметили в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте 18-летний юноша избил двух школьников из-за ревности. В результате драки 15-летнему подростку понадобилась медицинская помощь.

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Мэрия Сургута заявила, что драка учащегося вечерней школы с двумя несовершеннолетними произошла вследствие личного конфликта. Инцидент не связан с межнациональными отношениями, сообщили в пресс-службе мэрии. «Возникла ссора между учащимися на фоне личной неприязни, на территории школы она была прекращена сотрудниками образовательного учреждения, однако выяснение отношений участники стычки продолжили вне школы с применением физической силы. В результате одному из подростков были нанесены телесные повреждения», — сказано в сообщении. Правоохранительные органы установили обстоятельства происшествия, ими будет дана правовая оценка и определена мера ответственности сторон. «Попытки представить данный инцидент как связанный с этнической составляющей несостоятельны и беспочвенны», — отметили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте 18-летний юноша избил двух школьников из-за ревности. В результате драки 15-летнему подростку понадобилась медицинская помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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