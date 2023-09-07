Челябинска девочка отказалась от наследства из-за долгов умершей матери

Челябинская девочка отказалась от наследства из-за долгов умершей матери

В качестве наследства ребенку досталась квартира в ипотеке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Девочке в Челябинской области помогли получить право на отказ от наследства после смерти матери, поскольку жилье было с долгом по ипотеке. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области.

«Два месяца назад у девочки умерла мать, скопились большие долги по ипотеке. Не было возможности отказаться от наследования жилья с долгами из-за невозможности получить справки от приставов и опеки. Такое обращение к нам поступило от опекуна ребенка», — сообщается в telegram-канале детского омбудсмена.

Юристы обратились в банк и службу приставов, чтобы получить данные о размере долга умершей. Собранные документы были направлены в органы опеки. Комитет по социальной политике разрешил отказаться от права вступления в наследство в интересах ребенка.