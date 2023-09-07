Челябинские студенты получают самые большие стипендии в ЮУрГУ и ЧелГУ

Рейтинг по размеру академических и социальных стипендий возглавляет ЮУрГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске самые большие академические и социальные стипендии получают студенты Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) и Челябинского госуниверситета (ЧелГУ). Об этом URA.RU сообщили 8 сентября в Контрольно-счетной палате региона (КСП).

«В 2023-2024 учебном году самую высокую академическую стипендию студенты получают в ЮУрГУ. Она варьируется от 1 875,7 до 6 339,7 рублей. Социальная равна 3 565,2 рублям, повышенная может достигнуть 9 217,4. В ЧелГУ размеры выплаты первого вида стипендий составляют от 2 000 до 4 720 рублей, повышенной — 10 000. Социальная в этом вузе в размере 4 000 рублей», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что академическая стипендия выплачивается студентам-бюджетникам за сессию без троек. Социальная — начисляется бюджетникам, входящим в льготную категорию. Это инвалиды, сироты, ветераны, служившие по контракту и пострадавшие в техногенных катастрофах, студенты из многодетных семей и семей с доходом ниже прожиточного минимума.

Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) выплачивает студентам академическую стипендию в размере от 2 182,7 до 2 990 рублей, социальную — 3 271,8 (повышенную от 7 139,2 до 7 946,5). В топ-6 вошла только академическая стипендия Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ), которая составляет 2 262 рубля.

Также в шестерку попали Южно-Уральский государственный аграрный университет (ЮУрГАУ) и Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ). В них академическая стипендия составляет 3 200 рублей и 2 142,4 соответственно, социальная — 4 800 (повышенная — 14 375) и 3 215.