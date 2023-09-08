Генерал Липовой: Россия уничтожает Challenger 2 ракетами из прошлого века

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, stock, Челленджер 2
ВС РФ уничтожили Challenger 2 «Корнетом», сообщил Сергей Липовой Фото:
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ВС РФ смогли подбить и уничтожить оба британских танка Challenger 2 противотанковым оружием «Корнет», поступившим на вооружение в 1988 году. Об этом рассказал генерал-майор авиации Сергей Липовой.

«„Челленджеры“, можно вывести из строя противотанковым вооружением прошлого века. „Корнеты“, РПГ-7, „Фаготы“ — это противотанковые средства, принятые на вооружение в 1980-х годах», — рассказал Липовой в интервью «Национальной службе новостей». Он уточнил, что танки «Абрамс», которые США планируют поставить Украине, постигнет та же участь. Липовой выразил мнение, что российские войска могут уничтожать любую технику в зоне СВО.

Ранее стало известно, что российские войска подбили второй танк Challenger 2 в Запорожской области. Врио главы региона Евгений Балицкий сообщал, что танки были подбиты «Корнетом». Telegram-канал «Военная хроника» публиковал видео уничтожения бронемашины, уничтоженной 5 сентября.

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ВС РФ смогли подбить и уничтожить оба британских танка Challenger 2 противотанковым оружием «Корнет», поступившим на вооружение в 1988 году. Об этом рассказал генерал-майор авиации Сергей Липовой. «„Челленджеры“, можно вывести из строя противотанковым вооружением прошлого века. „Корнеты“, РПГ-7, „Фаготы“ — это противотанковые средства, принятые на вооружение в 1980-х годах», — рассказал Липовой в интервью «Национальной службе новостей». Он уточнил, что танки «Абрамс», которые США планируют поставить Украине, постигнет та же участь. Липовой выразил мнение, что российские войска могут уничтожать любую технику в зоне СВО. Ранее стало известно, что российские войска подбили второй танк Challenger 2 в Запорожской области. Врио главы региона Евгений Балицкий сообщал, что танки были подбиты «Корнетом». Telegram-канал «Военная хроника» публиковал видео уничтожения бронемашины, уничтоженной 5 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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