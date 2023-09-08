Спасатели ликвидировали возгорание
В Нижневартовске (ХМАО) школьники устроили пожар в заброшенном двухэтажном здании на улице Мусы Джалиля, дом 2б. Очевидцы в соцсетях сообщают, что жильцы соседних домов вызвали спасателей. Возгорание потушено.
«Школьники чуть не сожгли заброшенный дом по адресу: улица Мусы Джалиля, 2б. Соседи из не расселенных домов позвонили в 112. Пожарные быстро все потушили», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. Ответ на него ожидается.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.