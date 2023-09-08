В Нижневартовске школьники подожгли двухэтажное здание. Фото

09 сентября 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Спасатели ликвидировали возгорание Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) школьники устроили пожар в заброшенном двухэтажном здании на улице Мусы Джалиля, дом 2б. Очевидцы в соцсетях сообщают, что жильцы соседних домов вызвали спасателей. Возгорание потушено. «Школьники чуть не сожгли заброшенный дом по адресу: улица Мусы Джалиля, 2б. Соседи из не расселенных домов позвонили в 112. Пожарные быстро все потушили», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. Ответ на него ожидается.

В Нижневартовске (ХМАО) школьники устроили пожар в заброшенном двухэтажном здании на улице Мусы Джалиля, дом 2б. Очевидцы в соцсетях сообщают, что жильцы соседних домов вызвали спасателей. Возгорание потушено. «Школьники чуть не сожгли заброшенный дом по адресу: улица Мусы Джалиля, 2б. Соседи из не расселенных домов позвонили в 112. Пожарные быстро все потушили», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. Ответ на него ожидается.