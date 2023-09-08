08 сентября 2023

В Нижневартовске школьники подожгли двухэтажное здание. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Воровского. Тюмень , мчс, тушение пожара, пожарные, пожарники
Спасатели ликвидировали возгорание Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) школьники устроили пожар в заброшенном двухэтажном здании на улице Мусы Джалиля, дом 2б. Очевидцы в соцсетях сообщают, что жильцы соседних домов вызвали спасателей. Возгорание потушено.

«Школьники чуть не сожгли заброшенный дом по адресу: улица Мусы Джалиля, 2б. Соседи из не расселенных домов позвонили в 112. Пожарные быстро все потушили», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. Ответ на него ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) школьники устроили пожар в заброшенном двухэтажном здании на улице Мусы Джалиля, дом 2б. Очевидцы в соцсетях сообщают, что жильцы соседних домов вызвали спасателей. Возгорание потушено. «Школьники чуть не сожгли заброшенный дом по адресу: улица Мусы Джалиля, 2б. Соседи из не расселенных домов позвонили в 112. Пожарные быстро все потушили», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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