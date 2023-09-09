Глава Евросовета назвал российскую помощь Африке цинизмом

09 сентября 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

Шарль Мишель отметил, что зерновая сделка позволила отправить 30 миллионов тонн зерна Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Глава Евросовета Шарль Мишель раскритиковал намерения России, Турции и Катара бесплатно отправлять один миллион тонн российского зерна в нуждающиеся страны Африки. Он привел в пример «коридоры солидарности», по которым продовольствие Украины до сих пор поставляется в западные страны. «Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что „черноморская инициатива“ позволила экспортировать 30 миллионов тонн (украинского зерна — ред. URA.RU) в основном в самые незащищенные страны», — заявил Мишель на саммите G20 в Индии. Его слова приводит агентство Reuters . Он отметил, что «коридоры солидарности» — альтернативные маршруты, которые разработали в ЕС, уже помогли отправить якобы 40 миллионов тонн зерна. Россия покинула зерновую сделку 17 июля, передает RT. Запад не выполнял обговоренные ранее условия. В Кремле отметили, что РФ вернется в сделку, если западные страны выполнят все требования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент рассматриваются варианты возобновления соглашения. Профессор Московского госинститута международных отношений (МГИМО) Олег Барабанов заявил, что Россия может возобновить зерновую сделку в новом формате — через Турцию и Катар. Однако Дмитрий Песков сообщил, что документальная фиксация участия Катара в поставках продовольствия в беднейшие страны не планируется. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Евросовета Шарль Мишель раскритиковал намерения России, Турции и Катара бесплатно отправлять один миллион тонн российского зерна в нуждающиеся страны Африки. Он привел в пример «коридоры солидарности», по которым продовольствие Украины до сих пор поставляется в западные страны. «Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что „черноморская инициатива“ позволила экспортировать 30 миллионов тонн (украинского зерна — ред. URA.RU) в основном в самые незащищенные страны», — заявил Мишель на саммите G20 в Индии. Его слова приводит агентство Reuters. Он отметил, что «коридоры солидарности» — альтернативные маршруты, которые разработали в ЕС, уже помогли отправить якобы 40 миллионов тонн зерна. Россия покинула зерновую сделку 17 июля, передает RT. Запад не выполнял обговоренные ранее условия. В Кремле отметили, что РФ вернется в сделку, если западные страны выполнят все требования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент рассматриваются варианты возобновления соглашения. Профессор Московского госинститута международных отношений (МГИМО) Олег Барабанов заявил, что Россия может возобновить зерновую сделку в новом формате — через Турцию и Катар. Однако Дмитрий Песков сообщил, что документальная фиксация участия Катара в поставках продовольствия в беднейшие страны не планируется.