Глава Евросовета назвал российскую помощь Африке цинизмом

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Пленарная сессия саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, негры, африканцы, дипломаты, чернокожие, африканские флаги, флаги стран африки
Шарль Мишель отметил, что зерновая сделка позволила отправить 30 миллионов тонн зерна Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Глава Евросовета Шарль Мишель раскритиковал намерения России, Турции и Катара бесплатно отправлять один миллион тонн российского зерна в нуждающиеся страны Африки. Он привел в пример «коридоры солидарности», по которым продовольствие Украины до сих пор поставляется в западные страны.

«Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что „черноморская инициатива“ позволила экспортировать 30 миллионов тонн (украинского зерна — ред. URA.RU) в основном в самые незащищенные страны», — заявил Мишель на саммите G20 в Индии. Его слова приводит агентство Reuters. Он отметил, что «коридоры солидарности» — альтернативные маршруты, которые разработали в ЕС, уже помогли отправить якобы 40 миллионов тонн зерна.

Россия покинула зерновую сделку 17 июля, передает RT. Запад не выполнял обговоренные ранее условия. В Кремле отметили, что РФ вернется в сделку, если западные страны выполнят все требования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент рассматриваются варианты возобновления соглашения. Профессор Московского госинститута международных отношений (МГИМО) Олег Барабанов заявил, что Россия может возобновить зерновую сделку в новом формате — через Турцию и Катар. Однако Дмитрий Песков сообщил, что документальная фиксация участия Катара в поставках продовольствия в беднейшие страны не планируется.

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Глава Евросовета Шарль Мишель раскритиковал намерения России, Турции и Катара бесплатно отправлять один миллион тонн российского зерна в нуждающиеся страны Африки. Он привел в пример «коридоры солидарности», по которым продовольствие Украины до сих пор поставляется в западные страны. «Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что „черноморская инициатива“ позволила экспортировать 30 миллионов тонн (украинского зерна — ред. URA.RU) в основном в самые незащищенные страны», — заявил Мишель на саммите G20 в Индии. Его слова приводит агентство Reuters. Он отметил, что «коридоры солидарности» — альтернативные маршруты, которые разработали в ЕС, уже помогли отправить якобы 40 миллионов тонн зерна. Россия покинула зерновую сделку 17 июля, передает RT. Запад не выполнял обговоренные ранее условия. В Кремле отметили, что РФ вернется в сделку, если западные страны выполнят все требования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент рассматриваются варианты возобновления соглашения. Профессор Московского госинститута международных отношений (МГИМО) Олег Барабанов заявил, что Россия может возобновить зерновую сделку в новом формате — через Турцию и Катар. Однако Дмитрий Песков сообщил, что документальная фиксация участия Катара в поставках продовольствия в беднейшие страны не планируется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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